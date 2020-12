Αντετοκούνμπο-Χάρντεν: Η σχέση τους είναι... εκρηκτική και έχουν μεγάλη κόντρα! (vids)

Τότε σε ένα ματς των Ρόκετς με τους Μπακς, ο Χάρντεν έσπρωξε τον Γιάννη και χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ. Ο Έλληνας φόργουορντ πήγε κοντά του και του είπε κάτι, διώχνοντας τη μπάλα από τα χέρια του.

Ο αστέρας του Χιούστον θέλησε να απαντήσει στον Γιάννη, ωστόσο οι συμπαίκτες του (μεταξύ αυτών και ο Κώστας Παπανικολάου) τον ηρέμησαν και η κατάσταση δεν ξέφυγε, με τον Χάρντεν πάντως να συνεχίζει να τα λέει σε έντονο ύφος στον Αντετοκούνμπο.

Τον Ιανουάριο του 2019 ο Γιάννης πήγε για πάσα και πέτυχε τον Χάρντεν στο κεφάλι, με τον ηγέτη των «ρουκετών» να τονίζει πως δεν χρειάζεται τη συγγνώμη του αντιπάλου του και οτι είδε τι έγινε στο παρκέ.

Ο Greek Freak ανέφερε πως προσπάθησε να βρει στη γωνία τον ελεύθερο συμπαίκτη του και παραδέχθηκε πως η μπάλα χτύπησε με πολλή δύναμη τον «Μούσια».

Στις 21 Αυγούστου του 2019 ο ηγέτης των Ρόκετς, ρωτήθηκε για το γεγονός πως το βραβείο του MVP πήγε στον Γιάννη και όχι σε εκείνον και η απάντηση ήταν « Είναι κάτι που δεν μπορώ να το ελέγξω εγώ (το που θα πάει το MVP). Νομίζω πως τα media δημιούργησαν ένα "παραμύθι" για κάποιον με το που ξεκίνησε η χρονιά και το έλεγαν σε όλη την διάρκειά της».

Στις 24 Οκτώβρη του 2019 το καθαρόαιμο «άτι» των Μπακς έκανε airball σε τρίποντο, με τον Χάρντεν να τον τρολάρει με την αντίδραση του, θέλοντας να πει ότι προστατεύεται από το τούβλο.

Πάμε και στις 6 Φλεβάρη του 2020, τότε που αρχηγοί του All Star Game, έφτιαξαν της ομάδες τους.

Ο Γιάννης θέλησε να πικάρει τον γεννιοφόρο ηγέτη της ομάδα του Χιούστον, λέγοντας ότι θέλει κάποιον να πασάρει και προτίμησε τον Κέμπα.

Did Giannis hit Harden with a cheap shot last night?

@KevinDu1119) pic.twitter.com/u128mLVQeE

— NBA Central (@TheNBACentral) February 17, 2020