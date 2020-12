Ο Τζέιμς Χάρντεν δεν θα κρατήσει δα την ανάσα του μέχρι να γίνει μοβ ή να γίνει ανταλλαγή. Τα σενάρια είναι πολλά. Και αφορούν περισσότερο την αποχώρησή του, παρά την παραμονή του. Μετά τους Μπρούκλιν Νετς και τους Φιλαντέλφια 76ερς, σύμφωνα με το Athletic, δύο νέο προορισμοί ξεπήδησαν! Οι Μιλγουόκι Μπακς και οι Μαϊάμι Χιτ!

Δύο ομάδες που είναι διεκδικήτριες του τίτλου. Αυτό που ψάχνει ο Χάρντεν και δεν μπορεί να το βρει στο Χιούστον. Τα δεδομένα είναι απλά: Ο Χάρντεν αναζητεί να αγωνιστεί στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο - παρά τις... διαφορές τους - ή στο πλευρό του Τζίμι Μπάτλερ. Για να συμβεί αυτό, ωστόσο, είναι δεδομένο πως οι Ρόκετς θα ζητήσουν τον... ουρανό με τα άστρα.

Από τους Νετς απαίτησαν ή τον Ντουράντ ή τον Ίρβινγκ και από τους Σίξερς, τουλάχιστον, τον Μπεν Σίμονς. Άραγε τι μπορεί να ζητήσουν από τους Μπακς ή τους Χιτ;

Sources: James Harden now has the Milwaukee Bucks and Miami Heat among his preferred trade destinations, along with the Philadelphia 76ers and Brooklyn Nets.

More on Inside Pass at @TheAthleticNBA: https://t.co/Cp1Irm2VZN

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 10, 2020