Ο Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στην επιστροφή του στο Μιλγουόκι με τους Χιτ: «Θα είναι σίγουρα δύσκολο αλλά...»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην επιστροφή του στο Μιλγουόκι με τη φανέλα των Χιτ.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε αμερικάνικα μέσα μίλησε για την επιστροφή του στο Μιλγουόκι με τη φανέλα των Χιτ.

Ο Έλληνας «αστέρας» του NBA, τόνισε πως θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι για τον ίδιο και δύσκολο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Ξέρετε η γυναίκα μου μου το ανέφερε αυτό κάποιες μέρες πριν τη media day και στην τελική μου είπε πως επρόκειτο για ακόμη ένα παιχνίδι για μένα και να είμαι έτοιμος να αγωνιστώ. Αυτό με συμβουλεύει πάντα.

Σίγουρα θα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει μέσα πολύ συναίσθημα. Το να πάω εκεί φορώντας διαφορετική φανέλα και να δω οικεία πρόσωπα θα είναι σίγουρα δύσκολο, αλλά στο τέλος της μέρας είμαστε άνθρωποι και κάνουμε τις επιλογές μας».

