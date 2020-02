Η φάση του Αντετοκούνμπο με τον Χάρντεν που σχολιάστηκε στα social media (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Τζέιμς Χάρντεν δεν τα πάνε καλά και αυτό έχει αρχίσει πλέον να γίνεται φανερό. Τα σχόλια του «Μούσια» για το περσινό βραβείο MVP έδωσαν τροφή, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε σχόλιο για εκείνον και στην επιλογή των ομάδων και μετά το τέλος του All Star Game και μια φάση που έχει γίνει viral έρχεται να συμπληρώσει τις φήμες.

Ο Έλληνας σταρ, σε μια διεκδίκηση μπάλας, βρίσκει κάπως άτσαλα τον Χάρντεν, με τον ίδιο να μην δίνει σημασία, αλλά στα σόσιαλ μίντια να σχολιάζεται η φάση.

Δείτε και μόνοι σας:

Did Giannis hit Harden with a cheap shot last night?

( @KevinDu1119) pic.twitter.com/u128mLVQeE

— NBA Central (@TheNBACentral) February 17, 2020