Οι Μπακς πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα δίχως Γιάννη Αντετοκούνμπο, έχοντας κάνει σημαντικές αλλαγες στο ρόστερ τους.

Οι Μπακς μετά από πολλά χρόνια θα αναγκαστούν να παίξουν δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που πλέον ανήκει στους Χιτ. Το Μιλγουόκι είχε μάθει να ακουμπά πάνω στον Έλληνα σταρ και να στηρίζει σχεδόν τα πάντα σε εκείνον.

Ο Greek Freak πήγε σε μια ομάδα που ψαχνόταν και μέσα σε λίγες σεζόν την έκανε διεκδικήτρια τίτλων, ενώ το 2021 την οδήγησε κιόλας στο πρωτάθλημα. Τα ελάφια έχουν περάσε σε νέα εποχή, όμως δείχνουν να δυσκολεύονται.

Η εικόνα τους στην preseason δεν είναι και η καλύτερη δυνατή και σε λίγες μέρες ξεκινάει η regular season.

Οι ελάχιστες πιθανότητες για playoffs και οι νέοι ηγέτες του Μιλγουόκι

Sunday night starters. https://t.co/Fu4pB3Dar1 October 11, 2026

Τα μηνύματα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για το Μιλγουόκι και αυτό φαίνεται και από τους ειδικούς. Στοιχηματική των ΗΠΑ τους δίνει 9% πιθανότητες να μπουν στην postseason. Για μια ομάδα που είχε συνηθίσει να είναι εκεί τα τελευταία χρόνια (με εξαίρεση την περσινη σεζόν), είναι δύσκολο να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Στο ματς που τελείωσε λίγες ώρες πριν ηττήθηκαν με 105-90 από τη Σάρλοτ. Επικράτησαν δύσκολα με 128-126 των Θάντερ σε ματς που έπαιξαν ελάχιστα οι βασικοί της Οκλαχόμα, ενώ ηττήθηκαν με 116-97 από τη Μινεσότα.

Όπως όλα δείχνουν η βασική τους πεντάδα για τη νέα σεζόν θα είναι ο Ρόλινς point guard, δίπλα του ο Χίρο που έφτασε από το Μαϊαμι και γύρισε στη γενέτειρα του, ενώ στο «3» θα παίζει ο Χάκιεζ.

Στη ρακέτα θα ξεκινούν οι Γουέρ και Τέρνερ. Άρα δύο από τους πέντε της πεντάδας θα είναι καινούριοι όπως όλα δείχνουν. Ο Πόρτερ θα έρχεται από τον πάγκο και θα είναι κάτι σαν έκτος παίκτης, ενώ αυξημένες αρμοδιότητες θα έχει και ο Κούζμα. Μοναδικό ερωτηματικό αν θα ξεκινά ο Κούζμα ή ο Γουέρ στο «4».

Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους χρήσιμους σκόρερ ΛεΒέρτ και Τρεντ που θα έρχονται από τον πάγκο. Ενδιαφέρον έχει το πως θα μπουν στην ομάδα και πως θα εξελιχθούν οι rookies Έιμεντ και Γιακουτσιόνις.

Οι Μπακς έχουν πολλή δουλειά να κάνουν για να μπουν στη postseason. Σε μια Ανατολή που φέτος δείχνει πανίσχυρη, η αποστολή του Μιλγουόκι μοιάζει σαν άπιαστο όνειρο.

Ο Γιάννης γιγάντωσε τους Μπακς, τους έβαλε στον... χάρτη του ΝΒΑ και τώρα η μετάβαση για την ομάδα είναι πολύ επίπονη, αφού χρειάζεται υπομονή γιατί η προσαρμογή στις νέες συνήθειες δεν θα αρέσει στους φίλους των Μπακς.

Έζησαν μια όμορφη εποχή με μια ομάδα που φτιάχθηκε γύρω από τον Γιάννη και πλέον αυτό δεν υπάρχει στον πλανήτη Μιλγουόκι.