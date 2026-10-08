Θάντερ - Μπακς 126-128: Ανατροπή από το -21 τα ελάφια
Προσπαθούν να προσαρμοστούν στην πρώτη σεζόν δίχως Αντετοκούνμπο μετά από πολλά χρόνια οι Μπακς. Τα ελάφια βρέθηκαν να χάνουν με 21 πόντους (91-70) από τους Θάντερ αλλά δεν τα παράτησαν.
Με μια φοβερή ανατροπή επικράτησαν με 128-126, έχοντας τον Τέρνερ σε μεγάλη βραδιά με 19 πόντους. Για τους ηττημένους ο Μάρα είχε 22 πόντους με 10/10 σουτ, ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 17 και ο Τζέιλεν Γουίλιαμς μέτρησε 16.
Νίκες για Μπουλς και Μάτζικ, εύκολα οι Πέισερς
Οι Μπουλς πήραν τη νίκη στην preseason απέναντι στους Σανς με 124-117 και έκαναν το 1-0 στην preseason, με τους αντιπάλους να αγνοούν τη νίκη στα φιλικά με 2 ήττες σε 2 ματς. Από τους Σανς κορυφαίος ο Μπούκερ με 24 πόντους.
Οι Γκρίζλις κοντραρίστηκαν με τους Μάτζικ και το Ορλάντο ήταν εκείνο που χαμογέλασε στο τέλος με 122-118. Ο Ντα Σίλβα μέτρησε 19 πόντους και ήταν κορυφαίος των νικητών. Στον αντίποδα ο Μπούζερ είχε 16 πόντους και ο Τζάκσον πρόσθεσε 15.
Τέλος οι Πέισερς που φέτος θα έχουν ετοιμοπόλεμο Χαλιμπέρτον επιικράτησαν με 123-112 της Μινεσότα. Για τους λύκους δεν έφτασαν οι 20 του Έντουαρντς που έπαιξε κάτι λιγότερο από 20 λεπτά. Από την άλλη ο Νέσμιθ μέτρησε 19 πόντους και ο Χαλιμπέρτον είχε 7 πόντους με 6 ασίστ σε 16 λεπτά.
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