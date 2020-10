Μπάτλερ: Το στατιστικό που φανερώνει ότι είναι «Ironman» (pic & vid)

Έχει καταθέση την ψυχή του στο παρκέ ο Τζίμι Μπάτλερ και προσπαθεί να οδηγήσει τους Χιτ σε μια τεράστια ανατροπή στους τελικούς με τους Λέικερς.

Στο Game 5 ξεκουράστηκε για μόλις 48 δευτερόλεπτα, ενώ μετά τη συνέντευξη Τύπου έδειχνε κατάκοπος, αντιμετωπίζοντας δυσκολία στο περπάτημα.

Ένα φοβερό στατιστικό που δείχνει πόσο Ironman είναι ο Jimmy Buckets, είναι τα 215 λεπτά που έχει αγωνιστεί στους τελικούς (από τα 240 συνολικά). Κανείς άλλος παίκτης στους τελικούς δεν μετρά πάνω από 195!

Jimmy Butler has played 215 of of a possible 240 minutes in the NBA Finals.

No other player, on either team, has logged more than 195 minutes. pic.twitter.com/heaMBY0LmM

— Tommy Beer (@TommyBeer) October 10, 2020