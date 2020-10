Αξίζει τον σεβασμό όλων, κάνει τα πάντα για να κρατήσει ζωντανούς τους Χιτ και μέχρι τώρα τα καταφέρνει ο Τζίμι Μπάτλερ.

Ο Jimmy Buckets έκανε απίθανα πράγματα με 35 πόντους, 12 ριμπάουντ, 11 ασίστ και 5 κλεψίματα.

Ο ηγέτης του Μαϊάμι έγινε ο 2ος παίκτης με 2+ triple double σε σειρά τελικών μετά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς τη σεζόν 2014-15.

Επίσης είναι πλέον ο 2ος με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα σε ημίχρονο, κάτι που είχε κάνει ο Βασιλιάς στο πρώτο ημίχρονο του Game 5 των τελικών Ανατολής το 2017.

Τέλος έφτιαξε 10 ευκαιρίες για ασίστ στους συμπαίκτες του στο πρώτο δωδεκάλεπτο και εκείνοι είχαν 4-10. Αυτές οι 10 ευκαιρίες είναι και οι περισσότερες που έχει δημιουργήσει παίκτης σε δωδεκάλεπτο της postseason, από τότε που μετρούν τη συγκεκριμένη στατιστική.

O Tζίμι έχει... λιώσει στο παρκέ στη σειρά, ενώ στο Game 5 έλειψε από το ματς μόνο για 48 δευτερόλεπτα.

The @MiamiHEAT stay alive with a 111-108 victory against the @Lakers Jimmy Butler is the 2nd player with multiple 30-point triple-doubles in a single NBA Finals (LeBron James, 2014-15). pic.twitter.com/NBcss6cmVB — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 10, 2020

Jimmy Butler is the 2nd player since steals were first tracked in 1973-74 with a 30-point triple-double and 5 steals in a single playoff game. He joins Gary Payton, who did so in the First Round of the 2000 playoffs. H/T @EliasSports pic.twitter.com/3VV808SbWy — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 10, 2020

Jimmy Butler is the 2nd player in the play-by-play era (since 1996-97) with 20 points, 5 rebounds, 5 assists and 3 steals in a playoff half. He joins LeBron James, who did it in the first half in Game 5 of the 2017 Conference Finals. pic.twitter.com/dEcnqPRozH — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 10, 2020