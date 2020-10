Ο κατάκοπος Μπάτλερ δεν μπορούσε να περπατήσει μετά τη συνέντευξη Τύπου! (vid)

Κάνει απίθανους τελικούς και είναι ο λόγος που οι Χιτ είναι ακόμα... ζωντανοί.

Ο εκπληκτικός Τζίμι Μπάτλερ έκανε... παπάδες στο Game 5, σε ένα ματς που ξεκουράστηκε για μόλις 48 δευτερόλεπτα.

Μάλιστα στα τελευταία 4 ματς έχει παίξει 45,45, 43 και 47 λεπτά αντίστοιχα, δείχνοντας πως είναι βιονικός.

Ο Jimmy Buckets έδειξε πόσο καταπονημένος είναι μετά το Game 5, αφού μετά τη συνέντευξη Τύπου, δυσκολευόταν πολύ να περπατήσει και κούτσαινε από την κούραση και τη προσπάθεια,

Goodmorning good people. This is why we should celebrate great games and performances. Look at what the athletes put their bodies through. pic.twitter.com/RAJwxm5rm1

— Renee Montgomery (@ReneeMontgomery) October 10, 2020