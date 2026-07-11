Το Gazzetta στέκεται στον... καθηγητή της άμυνας και πλεόν συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Χιτ, Ντέιβιον Μίτσελ που θα έρθει στην Ελλάδα τις επόμενες μέρες για να κάνει προπονήσεις δίπλα στον Έλληνα σταρ.

Oι φίλοι των Χιτ έχουν... τρελαθεί τις τελευταίες μέρες και μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σταρ άλλαξε γειτονιά και θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Μαϊάμι, θέλοντας να τους επαναφέρει στην κορυφή μετά το 2013.

Όπως έγινε γνωστό ο γκαρντ των Χιτ, Ντέιβιον Μίτσελ θα έρθει στην Ελλάδα τις επόμενες μέρες με σκοπό να αναπτύξει χημεία με τον νέο του συμπαίκτη στους Χιτ, αλλά και θα προπονηθεί μαζί του μετά από πρόσκληση του Greek Freak.

Το Gazzetta στέκεται στον αμυντικό εξολοθρευτή που έχει τη φήμη να κλειδώνει τους προσωπικούς του αντιπάλους. Μια φήμη που τον συντροφέυει από το κολέγιο!

Ο lockdown defender και το παρατσούκλι «Off Night»

Το 2021 oι Κινγκς επέλεξαν στο Νο.9 του draft, τον τότε πρωταθλητή του NCAA με το Βaylor, Nτέιβιον Μίτσελ. Φυσικά όπως έχει δείξει και το παρελθόν το Σακραμέντο με κάποιο μαγικό τρόπο αποχωρίζεται όλους τους παίκτες που δείχνουν να έχουν αυτό το... κάτι. Τα παραδείγματα πολλά όπως ο Χαλιμπέρτον και ο Φοξ.

Στο θέμα ματς τώρα, ο Ντέιβιον Μίτσελ από τα μέσα της σεζόν 2024-25 αγωνίζεται στο Μαϊάμι. Τη σεζόν που τελείωσε είχε 9.3 πόντους, 6.5 ασίστ , 2.7 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο ανά ματς. Αλλά εκεί που θα πρέπει να σταθεί κανείς για τον παίκτη που θα έρθει Ελλάδα για να κάνει προπονήσεις με τον Γιάννη τις επόμενες μέρες, είναι η άμυνα του.

Ο Μίτσελ είναι δίχως αμφιβολία ένας από τους κορυφαίους περιφερερειακούς αμυντικούς της λίγκας. Ένας lockdown defender που σε... πνίγει σχεδόν σε κάθε φάση και γίνεται βδέλλα πάνω σου, δίνοντας όλη του την ενέργεια σε κάθε φάση για να κανει τη ζωή δύσκολη στους αντιπάλους του.

Δεν είναι τυχαίο που από τις εποχές που αγωνιζόταν στο κολέγιο και στο NCAA του είχαν κολλήσει το παρατσούκλι «off night». Το προσωνύμιο αυτό του το έδωσαν για το γεγονός πως... κλειδώνει όποιον αντίπαλο μαρκάρει και εκείνος έχει μια κακή βραδιά.

Στα χρόνια του κολεγίου όποιος κλήθηκε να τα βάλει με τον Μίτσελ και να συναντηθεί με τις... δαγκάνες του στην άμυνα τα έβρισκε σκούρα. Στο ΝΒΑ είναι λίγο υποτιμημένος, όμως πλέον και με την έλευση του Γιάννη στους Χιτ, ο κόσμος και οι fans του ΝΒΑ θα δουν τι είναι ικανός να κάνει στον αμυντικά τομέα και όχι μόνο. Στην επίθεση φημίζεται για την ταχύτητα, την εκρηκτικότητα και τη δύναμη του που τον βοηθούν να κρύβει λίγο το ύψος του (1.88).