Ο Ντέιβιον Μίτσελ θα επισκεφθεί τη χώρα μας για να γνωρίσει καλύτερα τον συμπαίκτη του πλέον, Γιάννη Αντετοκούνμπο και να προπονηθούν παρέα.

Oι φίλοι των Χιτ εδώ και λίγες μέρες πλέουν σε πελάγη ευτυχίας μετά και την ανακοίνωση της απόκτησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σταρ άλλαξε γειτονιά και θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Μαϊάμι, θέλοντας να τους επαναφέρει στην κορυφή μετά το 2013.

Πάντως ο Greek Freak θα έχει την ευκαιρία να περάσει λίγες μέρες μαζί με τον συμπαίκτη του και γκαρντ του Μαϊάμι, Ντέιβιον Μίτσελ που θα έρθει στην Ελλάδα τις επόμενες μέρες όπως αναφέρει η Miami Herald. Ο Μίτσελ που φημίζεται για την ικανότητα του να κλειδώνει αντιπάλους με την άμυνα του, θέλει να αναπτύξει χημεία με τον νέο του συμπαίκτη στους Χιτ , γι' αυτό και θα ταξιδέψει μέχρι την Ελλάδα.

Θα φτάσει στην χώρα μας στις 19 Ιουλίου και θα αφιερώσει μία εβδομάδα σε προπονήσεις με τον Έλληνα superstar.

«Στην πραγματικότητα τον ρώτησα: "Φίλε, τι κάνεις το καλοκαίρι; Πραγματικά προσπαθώ να δουλέψω μαζί σου και να αναπτύξουμε χημεία"», θυμάται ο Μίτσελ από τη συζήτησή του με τον Αντετοκούνμπο, η οποία οδήγησε στο σχέδιο να περάσουν χρόνο μαζί στην Ελλάδα αργότερα αυτόν τον μήνα.

«Εκείνος ρώτησε: "Πηγαίνεις ποτέ στην Ευρώπη;" Κι εγώ απάντησα: "Στην πραγματικότητα, έρχομαι στην Ευρώπη". Εκείνος είπε: "Ωραία, λοιπόν, τι κάνεις εκείνες τις μέρες;" Του είπα και μου απάντησε: "Εντάξει τότε, μπορείς να έρθεις στην Ελλάδα αν θέλεις". Αμέσως είπα: "Θα είμαι εκεί". Οπότε, θα πάω εκεί και θα προπονηθούμε μαζί. Θα έχει πλάκα».