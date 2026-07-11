Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στο Λας Βέγκας ανάμεσα στους άλλοτε συμπαίκτες στους Μαϊάμι Χιτ, Μπαμ Αντεμπάγιο και Τάιλερ Χίρο, με αφορμή αναρτήσεις στα social media που ακολούθησαν την ανταλλαγή του δεύτερου στους Μιλγουόκι Μπακς.

Ένα απρόσμενο περιστατικό με δύο πρωταγωνιστές του NBA έλαβε χώρα στο περιθώριο του Summer League στο Λας Βέγκας.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, οι πρώην συμπαίκτες στους Μαϊάμι Χιτ, Μπαμ Αντεμπάγιο και Τάιλερ Χίρο, είχαν έντονη λογομαχία που εξελίχθηκε σε άγριο καβγά.

The altercation occurred at a practice court in a Las Vegas hotel this morning, sources said -- starting when Adebayo approached Herro about comments the guard made critiquing the center on social media after their seven-year run in Miami ended. https://t.co/0SZv8VT462 July 10, 2026

Όπως αναφέρεται, το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε προπονητικό γήπεδο ξενοδοχείου στο Λας Βέγκας. Ο Αντεμπάγιο φέρεται να πλησίασε τον Χίρο για να του ζητήσει εξηγήσεις σχετικά με σχόλια που είχε κάνει ο γκαρντ στα social media, αμφισβητώντας την αμυντική του συνέπεια, μετά το τέλος της κοινής επταετούς παρουσίας τους στους Χιτ και την ανταλλαγή του Χίρο στους Μπακς.

Η συζήτηση ξέφυγε γρήγορα από τα όρια, με τον Αντεμπάγιο να φέρεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να χτυπά τον Χίρο στο κεφάλι.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι λίγες ώρες αργότερα ο Τάιλερ Χίρο βρέθηκε κανονικά στο Thomas & Mack Center, παρακολουθώντας από κοντά την αναμέτρηση του Summer League ανάμεσα στους Μπακς και τους Χιτ. Μάλιστα, λίγο πριν γίνει γνωστή η είδηση του επεισοδίου, παραχώρησε συνέντευξη στην τηλεοπτική μετάδοση της Prime, όπου μίλησε με θερμά λόγια για την πρώην ομάδα του.

«Υπάρχει μόνο αγάπη για το Μαϊάμι. Είδα αρκετούς από τους πρώην συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο, τον Κρις Κουίν, τον Σποέλστρα και ανθρώπους της διοίκησης. Όλοι είμαστε καλά. Ήταν απλώς η κατάλληλη στιγμή για μια νέα αρχή και για τις δύο πλευρές. Ένας οργανισμός όπως το Μαϊάμι παίζει πάντα για πρωταθλήματα. Αυτό είναι μέρος της δουλειάς. Ξέρω πόσο καλός είμαι και τι μπορώ να προσφέρω. Το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να συνεχίσω να δουλεύω, να παραμείνω υγιής και να εκπροσωπήσω σωστά τη νέα μου ομάδα», δήλωσε ο 26χρονος γκαρντ.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Χίρο χαιρέτησε τους παίκτες των Μπακς και συνομίλησε με τον Χάιμε Χάκες Τζούνιορ πριν αποχωρήσει από το γήπεδο, χωρίς να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για το περιστατικό. Οι Μαϊάμι Χιτ εξέδωσαν λιτή ανακοίνωση, αναφέροντας πως γνωρίζουν το συμβάν, αλλά δεν πρόκειται να το σχολιάσουν. Στην ίδια στάση κράτησαν και οι Μιλγουόκι Μπακς.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, μετά την ανταλλαγή του Χίρο στους Μπακς είχαν κυκλοφορήσει στιγμιότυπα από ιδιωτική συνομιλία του στο Instagram με φίλαθλο, όπου φερόταν να αμφισβητεί αν ο Αντεμπάγιο δικαιολογεί με την αμυντική του απόδοση το συμβόλαιο των 60 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως που υπέγραψε με τους Χιτ.