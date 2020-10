Ο ηγέτης του Μαϊάμι δεν πρόκειται να αφήσει την ευκαιρία του να πάει χαμένη, δίχως μάχη. Ο Τζίμι Μπάτλερ είδε την ομάδα του να φτάνει στους Τελικούς του ΝΒΑ και εκεί να στέκεται άτυχη και να χάνει δύο εξαιρετικά σημαντικούς παίκτες. Ο Μπάτλερ βγήκε μπροστά και παλεύει με όλες του τις δυνάμεις για την ομάδα του.

Οι Χιτ κατάφεραν και πήγαν την σειρά στο 3-2 χάρη στον ηγέτη τους, που αφήνει ότι έχει στο παρκέ. Στο Game 5 κατάφερε να ξεκουραστεί μόλις 48 δευτερόλεπτα, ενώ σε όλη την σειρά έχει αγωνιστεί δύο φορές από 45 λεπτά, μια 43 και μια 47 δείχνοντας ότι είναι ένας γεννημένος «μαχητής». Το Μαϊάμι είναι ακόμα... ζωντανό και ο λόγος έχει ονοματεπώνυμο.

Jimmy only rested for 48 seconds in Game 5.

Played his heart out. #NBAFinals pic.twitter.com/scaUChiekJ

— SportsCenter (@SportsCenter) October 10, 2020