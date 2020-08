Μετά το βραβείο του MVP της περσινής σεζόν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόσθεσε ακόμα ένα στη συλλογή του.

O Greek Freak αναδείχθηκε αμυντικός της σεζόν, με τον Μπρουκ Λόπεζ να του δίνει το βραβείο.

The Greek Freak is the 2019-20 @NBA Defensive Player of the Year! pic.twitter.com/HPfyMdK7bW

— Milwaukee Bucks (@Bucks) August 25, 2020