Αντετoκούνμπο: Δίπλα σε Τζόρνταν, Ολάζουον, Γκαρνέτ και Ρόμπινσον ο Γιάνναρος (pic)

Το δικό του όνειρο συνεχίζει να δει ο μεγάλος Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak που πέρσι κατέκτησε τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη του NBA, φέτος έκανε δικό του και το βραβείο του καλύτερου αμυντικού. Με το συγκεκριμένο βραβείο ο Έλληνας φόργουορντ κατάφερε να μπει σε ένα εξαιρετικά κλειστό και εκλεκτό κλαμπ. Συγκεκριμένα μαζί με τον Αντετοκούνμπο μόλις πέντε παίκτες έχουν καταφέρει να κάνουν δικά τους και τα δύο βραβεία.

Μιλάμε για τεράστιους παίκτες όπως ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Χαμίμ Ολάζουον, ο Ντέιβιντ Ρόμπινσον και ο Κέβιν Γκαρνέτ. Όλοι τους τεράστιοι παίκτες που έχουν γράψει ιστορία στο άθλημα και ανάμεσά τους και ο Γιάνναρος που δεν σταματά να δείχνει πως δεν έχει ταβάνι. Μάλιστα αν πάρει και φέτος τον τίτλο του MVP θα γίνει μετά τους Τζόρνταν και Ολάζουον μόλις ο τρίτος που το καταφέρνει σε μία χρονιά να αναδειχθεί πολυτιμότερος και καλύτερος αμυντικός...

Giannis Antetokounmpo is the 5th player to win both NBA MVP and NBA DPOY in a career, joining Kevin Garnett, Hakeem Olajuwon, Michael Jordan and David Robinson.

As a reminder, the Defensive Player of the Year has only been awarded since the 1982-83 season. pic.twitter.com/GYTdH9JJlG

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 25, 2020