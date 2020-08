Αντετοκούνμπο: Καλύτερος αμυντικός της χρονιάς ο Γιάνναρος (vid&pics)

Οι προσωπικές διακρίσεις για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν έχουν τελειωμό. Ο περσινός MVP του πρωταθλήματος και φαβορί για να κάνει το δύο στα δύο, αναδείχθηκε και καλύτερος αμυντικός της χρονιάς για το NBA, δείχνοντας για ακόμα μία φορά πως πραγματικά δεν έχει ταβάνι.

The Greek Freak is the 2019-20 @NBA Defensive Player of the Year! pic.twitter.com/HPfyMdK7bW

— Milwaukee Bucks (@Bucks) August 25, 2020