Αντετοκούνμπο: Ο Λόπεζ έδωσε στον Γιάνναρο το βραβείο του καλύτερου αμυντικού (vids)

Μεγάλη βραδιά η σημερινή για τον Γιάννη Αντετκούνμπο, με τον Έλληνα φόργουορντ να παίρνει για πρώτη φορά στην καριέρα του το βραβείο για τον καλύτερο αμυντικό του NBA. Ο Γιάνναρος χάρηκε και με το παραπάνω αυτό το βραβείο και δεν σταματούσε να χαμογελά και να βγάζει φωτογραφίες, με τον συμπαίκτη του Μπρουκ Λόπεζ να κάνει την απονομή παρουσία βέβαια και της υπόλοιπης ομάδας των Μπακς. Και πλέον όλοι στα... ελάφια περιμένουν όχι μόνο το βραβείο του MVP από τον Γιάννη, αλλά και το φετινό πρωτάθλημα!

"Without my teammates this wouldn't be possible." All-Access: Giannis accepts the 2019-20 NBA Defensive Player of the Year Award pic.twitter.com/X7LilNP5wE — Milwaukee Bucks (@Bucks) August 26, 2020