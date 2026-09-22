Ο Ντοκ Ρίβερς δεν γινόταν να μείνει μακριά από το μπάσκετ, μετά την απόσυρση του από τους πάγκους.

Ο Ντοκ Ρίβερς αποκάλυψε στις 18 Απρίλη την απόσυρσή του από την προπονητική, βάζοντας τέλος σε μια καριέρα 27 ετών στους πάγκους του ΝΒΑ, όπου κατέκτησε την κορυφή με τους Σέλτικς, αλλά και την είσοδό του φέτος στο Hall of Fame.

Πάντως ο πρώην προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι δεν θα μείνει μακριά από το αγαπημένο του άθλημα. Κάνει ένα νέο βήμα, αφού θα είναι αναλυτής αγώνων στο NBC και έτσι θα γυρίσει στη μετάδοση αγώνων της κορυφαίας λίγκας του κόσμου.

Στη σεζόν που μας πέρασε, δεν μπόρεσε να οδηγήσει τους Μπακς στα playoffs, οι οποίοι για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια έμειναν εκτός play-offs, αφού έλειψε πολύ και ο Αντετοκούνμπο που πλέον συνεχίζει στο Μαϊάμι.