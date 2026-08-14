Οι μεταγραφές της ημέρας στο μπάσκετ: Έγινε ανταλλαγή στους Χόρνετς ο Σρούντερ

Η ανταλλαγή του Ντένις Σρούντερ ξεχώρισε ανάμεσα στις μεταγραφικές κινήσεις της ημέρας στον χώρο του μπάσκετ.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς προχώρησαν στην ανταλλαγή του Ντένις Σρούντερ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στους Σάρλοτ Χόρνετς, με τον Τρε Μαν να ακολουθεί την αντίθετη διαδρομή, όπως ενημέρωσε ο Σαμς Σαράνια.

Το ενδεχόμενο της συγκεκριμένης κίνησης είχε γίνει γνωστό το προηγούμενο διάστημα, καθώς οι Χόρνετς είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για τον Γερμανό γκαρντ, ενώ από την πλευρά του Κλίβελαντ είχε γίνει σαφές πως ο Σρούντερ δεν βρισκόταν στα πλάνα για τη σεζόν 2026-27.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η Marca, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει στο στόχαστρό της τον Λέστερ Κινιόνες, με τον 25χρονο Δομινικανό γκαρντ να αποτελεί την επιλογή της ισπανικής ομάδας για την ολοκλήρωση του ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν.

Το Περιστέρι ενίσχυσε τη γραμμή των ψηλών του, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μανώλη Χατζηδάκη. Ο 26χρονος σέντερ έρχεται να προσθέσει ποιότητα και λύσεις στη φροντ λάιν της ομάδας των Δυτικών Προαστίων.

Τέλος, παίκτης της Μπουλαζάκ για τη σεζόν 2026-27 θα είναι ο Πάτρικ Μπέβερλι, όπως ανακοίνωσε η γαλλική ομάδα.