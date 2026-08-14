Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς αντάλλαξαν τον Ντένις Σρούντερ στους Σάρλοτ Χόρνετς για τον Τρε Μαν.

Ήταν γνωστό πως οι Σάρλοτ Χόρνετς είχαν στα ραντάρ τους τον Ντένις Σρούντερ, όπως και το γεγονός ότι οι Κλίβελαντ Καβαλίερς δεν τον υπολόγιζαν τη σεζόν 2026-27.

Έτσι, όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος του ESPN, Σαμς Σαράνια, η περίφημη ανταλλαγή πήρε σάρκα και οστά με τους Καβς να δίνουν τον Σρούντερ στην ομάδα από τη Σάρλοτ μαζί με χρηματικό ποσό, για να αποκτήσουν τον Τρε Μαν.