Σρούντερ: Έγινε ανταλλαγή από τους Καβαλίερς στους Χόρνετς
Ήταν γνωστό πως οι Σάρλοτ Χόρνετς είχαν στα ραντάρ τους τον Ντένις Σρούντερ, όπως και το γεγονός ότι οι Κλίβελαντ Καβαλίερς δεν τον υπολόγιζαν τη σεζόν 2026-27.
Έτσι, όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος του ESPN, Σαμς Σαράνια, η περίφημη ανταλλαγή πήρε σάρκα και οστά με τους Καβς να δίνουν τον Σρούντερ στην ομάδα από τη Σάρλοτ μαζί με χρηματικό ποσό, για να αποκτήσουν τον Τρε Μαν.
Just in: The Cleveland Cavaliers are trading Dennis Schroder and cash to the Charlotte Hornets for Tre Mann, sources tell ESPN. pic.twitter.com/MNhjejPxJQ— Shams Charania (@ShamsCharania) August 14, 2026
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