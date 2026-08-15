Η Μαρία Σάκκαρη θα κάνει πρεμιέρα αργά το βράδυ του Σαββάτου (15/8) στο Σινσινάτι, με αντίπαλο την Καμίλα Ραχίμοβα.

Η Μαρία Σάκκαρη αρχίζει την παρουσία της στo WTA του Σινσινάτι, την τελευταία στάση πριν από το US Open.

Θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα (Νο.82) σε αγώνα για τον 2ο γύρο, το παιχνίδι θα κλείσει το πρόγραμμα του Σαββάτου (15/8) στο court 4 κι αναμένεται να αρχίσει κάπου γύρω πριν από τα μεσάνυχτα.

Η Σάκκκαρη (Νο.32) μετρά τρεις νίκες με αντίπαλο τη Ραχίμοβα. Η νικήτρια του αγώνα θα περάσει στη φάση των «32» και θα αντιμετωπίσει είτε την Ίγκα Σβιόντεκ, που προέρχεται από τον τίτλο στο Μόντρεαλ, είτε την Εμιλιάνα Αράνγκο (Νο.95) από την Κολομβία.



