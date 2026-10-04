Μπιμπέροβιτς: «Δεν θα είμαι ο άνθρωπος που ήρθε στο NBA απλώς για να πει ότι ήταν εκεί, ήρθα για να κάνω εντύπωση»

Ο Ταρίκ Μπιμπέρβιτς μίλησε στο «DallasSportsJournal» και αναφέρθηκε στη νέα σεζόν με τους Ντάλας Μάβερικς.

Σε δηλώσεις που πραγματοποίησε ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς στο «DallasSportsJournal» αναφέρθηκε στο ρόλο που θέλει να έχει τη νέα σεζόν με τους Ντάλας Μάβερικς.

Μάλιστα ο 25χρονος φόργουορντ, τόνισε πως νιώθει πιο ώριμος και θέλει να μείνει στο NBA και να κάνει εντύπωση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς:

«Νιώθω απόλυτα έτοιμος. Είχα την ευκαιρία και πέρυσι, αλλά στην πραγματικότητα έδωσα πολλά για να βρίσκομαι εδώ. Είχα πολύ καλές επιλογές εκεί, καθώς και από άλλες ομάδες του NBA . Αλλά προσωπικά, νιώθω απόλυτα προετοιμασμένος για αυτή την πρόκληση επειδή είμαι πολύ πιο ώριμος ψυχικά. Ξέρω πώς να συμπεριφέρομαι στο γήπεδο και θα δώσω τα πάντα για να κερδίσω κάθε λεπτό.

Το προπονητικό επιτελείο γνωρίζει επίσης τι έδωσα και τι άφησα πίσω μου. Ξέρουν ότι δεν ήρθα εδώ απλώς για να είμαι χαρούμενος, για να είμαι μέλος της ομάδας ή για να καυχηθώ ότι είμαι παίκτης του NBA. Αυτός ήταν ένας από τους κύριους στόχους μου όταν έπαιζα στην Ευρώπη.

Δεν θα είμαι ποτέ ο άνθρωπος που ήρθε στο NBA απλώς για να πει ότι ήταν εκεί. Ήρθα για να κάνω εντύπωση και να ωθήσω την ομάδα μπροστά, και το ξέρουν πολύ καλά. Έχουμε αυτή την πείνα και ελπίζω να προοδεύουμε μέρα.

Όλοι ξέρουν ότι ήρθα εδώ ως σουτέρ, αλλά για να επιβιώσεις στο παρκέ πρέπει να κάνεις περισσότερα πράγματα. Προφανώς, είναι μια καθημερινή μάχη. Είμαστε εδώ μαζί για να βελτιώνουμε ο ένας τον άλλον, αλλά εξακολουθείς να ανταγωνίζεσαι κάθε μέρα. Αυτή είναι η ομορφιά όλης της ιστορίας. Προσωπικά, έχω καλό μέγεθος και σωματική διάπλαση, και προσπαθώ να φέρω σκληράδα, άμυνα, ριμπάουντ, υψηλή ενέργεια και μπασκετικό IQ.

Το να κατανοώ τις φάσεις, να βοηθάω τους συμπαίκτες μου γύρω μου, το να θέλω να είμαι αυτός ο κρίκος που ανεβάζει την ομάδα σε δύσκολες καταστάσεις, όλα αυτά μου δίνουν τεράστια χαρά».