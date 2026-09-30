Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ίσως έχει συμπαίκτη τον Κάιρι Ίρβινγκ στους Χιτ το επόμενο διάστημα.

Δεν σταματούν οι Χιτ να ψάχνουν τρόπο να βελτιώσουν το ρόστερ τους, το οποίο άλλαξε επίπεδο με την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ το Μαϊάμι αποτελεί πλέον πιθανό προορισμό για ανταλλαγή του Κάιρι Ίρβινγκ.

«Υπάρχουν ήδη κάποιες φήμες ότι οι Χιτ ενδιαφέρονται γι’ αυτόν. Το Μαϊάμι με το βάθος τους στους playmakers - είναι από τις πρώτες ομάδες που κοιτάνε οι άνθρωποι γύρω από τη λίγκα ως πιθανούς προορισμούς ανταλλαγής για τον Κάιρι Ίρβινγκ», ανέφερε.

Tην σεζόν που πέρασε ο Uncle Drew στάθηκε άτυχος, αφού έχασε μεγάλο μέρος λόγω ρήξης πρόσθιου χιαστού που υπέστη στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τους Σακραμέντο Κινγκς.

Ο Ίρβινγκ ψάχνει το δεύτερο δαχτυλίδι της καριέρας του μετά από εκείνο που πήρε με το Κλίβελαντ το 2016, βάζοντας μεγάλο τρίποντο στο Game 7 κόντρα στους Γουόριορς.