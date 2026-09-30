Χιτ: Πιθανός προορισμός για τον Ίρβινγκ
Δεν σταματούν οι Χιτ να ψάχνουν τρόπο να βελτιώσουν το ρόστερ τους, το οποίο άλλαξε επίπεδο με την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ το Μαϊάμι αποτελεί πλέον πιθανό προορισμό για ανταλλαγή του Κάιρι Ίρβινγκ.
«Υπάρχουν ήδη κάποιες φήμες ότι οι Χιτ ενδιαφέρονται γι’ αυτόν. Το Μαϊάμι με το βάθος τους στους playmakers - είναι από τις πρώτες ομάδες που κοιτάνε οι άνθρωποι γύρω από τη λίγκα ως πιθανούς προορισμούς ανταλλαγής για τον Κάιρι Ίρβινγκ», ανέφερε.
Tην σεζόν που πέρασε ο Uncle Drew στάθηκε άτυχος, αφού έχασε μεγάλο μέρος λόγω ρήξης πρόσθιου χιαστού που υπέστη στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τους Σακραμέντο Κινγκς.
Ο Ίρβινγκ ψάχνει το δεύτερο δαχτυλίδι της καριέρας του μετά από εκείνο που πήρε με το Κλίβελαντ το 2016, βάζοντας μεγάλο τρίποντο στο Game 7 κόντρα στους Γουόριορς.
The Miami Heat are a possible trade destination for Kyrie Irving for this upcoming season, Jake Fischer says 🔥👀— Basketball Forever (@bballforever_) September 30, 2026
“There’s already been some rumblings of the Heat having interest in him.
“…Miami with their point guard depth - are the early spots that people around the league… pic.twitter.com/EBLtzfLh97
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.