Μπακς σε Γιάννη: «Θα είσαι πάντα ο πρωταθλητής του Μιλγουόκι»

Οι Μπακς, μετά την επισημοποίησης της ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Χιτ, αποχαιρέτησαν με ένα συγκινητικό μήνυμα τον Έλληνα σταρ.

Μετά από 13 χρόνια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε από το Μιλγουόκι με προορισμό το Μαϊάμι, αφήνοντας πίσω το «σπίτι του», όπως είπε ο ίδιος στο βίντεο με το οποίο είπε το αντίο στους Μπακς.

Οι Μπακς με τη σειρά τους, είπαν το δικό τους αντίο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον παίκτη που άλλαξε τα δεδομένα για την ομάδα και την έφτασε μέχρι τον πρωτάθλημα το 2021.

Αναλυτικά το μήνυμα των Μπακς στον Γιάννη Αντετοκούνμπο:

You came to Milwaukee 13 years ago as a kid from Sepolia with an impossible dream. Over the past 13 years we have witnessed you grow into one of the greatest players the game has ever seen, the greatest Buck of all time, and the driving force behind an era of Bucks basketball… pic.twitter.com/6oDA0APFwh July 6, 2026

«Ήρθες στο Μιλγουόκι πριν από 13 χρόνια ως ένα παιδί από τα Σεπόλια με ένα φαινομενικά αδύνατο όνειρο. Τα τελευταία 13 χρόνια σε είδαμε να εξελίσσεσαι σε έναν από τους σπουδαιότερους παίκτες που γνώρισε ποτέ το άθλημα, τον σπουδαιότερο παίκτη στην ιστορία των Μπακς και την κινητήρια δύναμη πίσω από μια εποχή μπάσκετ των Μπακς που θα μείνει αξέχαστη για πάντα.

Από τη στιγμή που έφτασες, αγκάλιασες το Μιλγουόκι ως το σπίτι σου. Αγάπησες την ομάδα, την κοινότητα και όλους όσοι πίστεψαν σε εσένα. Ο δεσμός σου με τους φιλάθλους των Μπακς ξεπέρασε τα όρια του μπάσκετ. Δεν έπαιξες απλώς μπάσκετ στο Μιλγουόκι· έγιναν η καρδιά και η ψυχή αυτής της πόλης. Άγγιξες ζωές σε ολόκληρη την κοινότητά μας και ενέπνευσες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Πίστεψες σε αυτή την πόλη και στους φιλάθλους της όταν ο υπόλοιπος κόσμος αμφέβαλλε.

Ύστερα από 50 χρόνια, χάρισες στο Μιλγουόκι ένα πρωτάθλημα. Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για γενιές φιλάθλων των Μπακς που δεν σταμάτησαν ποτέ να πιστεύουν. Έδωσες ελπίδα στο Μιλγουόκι. Μας δίδαξες ότι η αφοσίωση εξακολουθεί να έχει αξία. Ότι η σκληρή δουλειά μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τις πιο απίθανες δυσκολίες, και ότι μια πόλη από μια μικρή αγορά μπορούσε να βρεθεί στην κορυφή, μόνο και μόνο επειδή εσύ αρνήθηκες να σταματήσεις να πιστεύεις. Για ένα βράδυ, το Μιλγουόκι δεν παρακολουθούσε απλώς την ιστορία· τη ζούσαμε όλοι μαζί.

Η παρακαταθήκη σου στο Μιλγουόκι είναι πλέον ανεξίτηλη και θα γίνεται πάντα αισθητή εδώ. Στην οροφή του γηπέδου, εκεί όπου θα κρέμεται η φανέλα σου, σε ολόκληρη την κοινότητα, στους αμέτρητους ανθρώπους που ενέπνευσες και στον τρόπο με τον οποίο έκανες μια ολόκληρη πόλη να πιστέψει ότι όλα είναι δυνατά.

Σε ευχαριστούμε που πίστεψες στο Μιλγουόκι και που έδινες τα πάντα για αυτή την πόλη, κάθε μέρα, ασταμάτητα. Μετέτρεψες τους Μπακς σε κάτι σπουδαίο με κάθε τρόπο και άφησες το αποτύπωμά σου σε αυτόν τον οργανισμό για τις γενιές που έρχονται. Θα είσαι πάντα οικογένεια. Θα είσαι πάντα ο πρωταθλητής του Μιλγουόκι. Για πάντα κομμάτι αυτής της πόλης. Για πάντα ένας Μπακ. Σε ευχαριστούμε για όλα, Γιάννη».