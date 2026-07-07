Ο Λούκα Ντόντσιτς ανάμεσα σε Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκολα Γιόκιτς, επέλεξε τον Σέρβο σέντερ.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ετοιμάζεται για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, στην οποία θέλει να ξεχωρίσει με τη φανέλα των Λέικερς. Ο Σλοβένος σταρ που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό στο τέλος της περσινής σεζόν, μετά την αποχώρηση του ΛεΜπρόν θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω.

Ο Ντόντσιτς που απολαμβάνει τις διακοπές του, ήταν πρωταγωνιστής σε ένα βίντεο. Του δίνανε δύο επιλογές (παίκτες) και έπρεπε να επιλέξει ποιον προτιμάει.

Όταν έφτασε η ώρα να αποφασίσει ανάμεσα σε Νίκολα Γιόκιτς και Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Σλοβένος σούπερ σταρ, επέλεξε τον παίκτη τον Νάγκετς. Όσον αφορά για τον κορυφαίο, είπε τον Μάικλ Τζόρνταν.