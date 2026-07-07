Ντόντσιτς: Η προτίμησή του ανάμεσα σε Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιόκιτς
Ο Λούκα Ντόντσιτς ετοιμάζεται για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, στην οποία θέλει να ξεχωρίσει με τη φανέλα των Λέικερς. Ο Σλοβένος σταρ που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό στο τέλος της περσινής σεζόν, μετά την αποχώρηση του ΛεΜπρόν θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω.
Ο Ντόντσιτς που απολαμβάνει τις διακοπές του, ήταν πρωταγωνιστής σε ένα βίντεο. Του δίνανε δύο επιλογές (παίκτες) και έπρεπε να επιλέξει ποιον προτιμάει.
Όταν έφτασε η ώρα να αποφασίσει ανάμεσα σε Νίκολα Γιόκιτς και Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Σλοβένος σούπερ σταρ, επέλεξε τον παίκτη τον Νάγκετς. Όσον αφορά για τον κορυφαίο, είπε τον Μάικλ Τζόρνταν.
“Jokic or LeBron James?”— Legion Hoops (@LegionHoops) July 6, 2026
Luka Doncic: “Jokic.”
“Jokic or Larry Bird?”
Luka: “Larry Bird.”
(via klemenkopina / IG) pic.twitter.com/O7psjoe9ts
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