Το πρώτο σχόλιο του παίκτη που άφησε το «7» στον Αντετοκούνμπο: «Είναι ο Γιάννης, παίρνει ό,τι θέλει...»
Oι φίλοι των Χιτ πλέουν σε πελάγη ευτυχίας μετά και την ανακοίνωση της απόκτησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σταρ αλλάζει γειτονιά και θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Μαϊάμι, θέλοντας να τους επαναφέρει στην κορυφή μετά το 2013.
Ο Έλληνας σταρ αποκάλυψε τη σκέψη του να αλλάξει νούμερο για να πάρει το νούμερο «7», το οποίο άνηκε στον Ράιαν Κόνγουελ. Όμως πλέον ο Greek Freak θα το φοράει, αφήνοντας το «34» που διάλεξε στους Μπακς και την Εθνική Ελλάδος.
Ο Κόνγουελ μίλησε για το γεγονός πως το «7» έχει πλέον νέο κάτοχο και έδειξε να μην τον ενοχλεί καθόλου. «Ο Γιάννης παίρνει ό,τι θέλει. Εγώ τώρα μπαίνω στο πρωτάθλημα. Έχω πολλή δουλειά να κάνω και προσπαθώ να φτάσω εκεί που είναι. Οπότε, όποιον αριθμό θέλει ο Γιάννης, μπορεί να τον πάρει. Και θα πάρω όποιον αριθμό μου δώσει η ομάδα».
The Next New Era of Miami HEAT basketball has arrived@CoupNBA tells us what we're all set to look forward to ➡️ https://t.co/KJfYHwJqDX pic.twitter.com/eYvD9pkJ4Q— Miami HEAT (@MiamiHEAT) July 7, 2026
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