Με ένα συγκινητικό βίντεο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είπε το δικό του αντίο στο Μιλγουόκι, λίγο πριν μετακομίσει στους Μαϊάμι Χιτ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είπε το δικό του αντίο στο Μιλγουόκι, μέσω ενός συγκινητικού βίντεο.

Συγκεκριμένα, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέβασε ένα βίντεο με πολλές στιγμές του με τους Μπακς, από την ημέρα της επιλογής του στο Draft, μέχρι και το πρωτάθλημα και την παρέλαση στο Μιλγουόκι.

«Η πόλη του Μιλγουόκι και η πολιτεία του Γουισκόνσιν, θέλω να θυμούνται αυτό από εμένα. Μην ανησυχείτε για τα καλάθια, τις νίκες, τα πρωταθλήματα ή τις ήττες. Προσπάθησα να είμαι όπως εκείνοι. Πιστεύω πως το Μιλγουόκι είναι μια πόλη είναι μπλε. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν σκληρά κάθε μέρα, που δίνουν τη καρδιά τους και τα χρήματά τους για να έρθουν και να δούνε τους Μιλγουόκι Μπακς. Να έρθουν και να νιώσουν κάτι. Να είναι κομμάτι μας. Ελπίζω πως τους εκπροσώπησα με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσα. Και ήμουν σαν εκείνους. Εμφανιζόμουν έτοιμος για δουλειά και τα έδινα όλα, όπως εκείνοι. Ελπίζω πως το τρόπαιο που φέραμε στην πόλη σήμαινε κάτι για εκείνους, γιατί σήμαινε τόσα πολλά για εμένα. Θέλω να ακούσετε από εμένα πως το Μιλγουόκι θα είναι πάντα στην καρδιά μου. Είναι το σπίτι μου. Είναι το μέρος που απέκτησα τα παιδιά μου. Η μητέρα μου είναι εδώ, ο πατέρας μου, τα αδέλφια μου έπαιξαν εδώ. Με έκανε τον άντρα που είμαι σήμερα και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Όπου και να είμαι, το Μιλγουόκι πάντα θα είναι η πόλη μου, η ομάδα μου, η οικογένειά μου», είπε στο voice over του βίντεο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ στο τέλος του βίντεο γράφει «Σε ευχαριστώ Μιλγουόκι».

Το βίντεο του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

Με αυτό τον τρόπο είπε το αντίο του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, λίγο πριν μετακομίσει στο Μαϊάμι και τους Χιτ, εκεί όπου, μαζί με τον Μπαμ Αντεμπάγιο, θέλει να κερδίσει ακόμη ένα πρωτάθλημα, όπως έκανε το 2021 με τους Μιλγουόκι Μπακς.