Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Κάτια και ο αδερφός του, Γιάννης ήταν κουμπάρος.

Μια από τις πιο πιο όμορφες στιγμές της ζωής του έζησε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Ο Elevator παντρεύτηκε την σύντροφο του, Κάτια σε έναν λαμπερό γάμο που έγινε στην Αθήνα.

Φυσικά την παράσταση έκλεψε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που από τη νέα σεζόν θα φορά τη φανέλα των Χιτ μετά από την φοβερή πορεία του στους Μπακς. Ο Greek Freak ήταν ο κουμπάρος του ζευγαριού. Πάντα δίπλα στον αδερφό του.

Μερικές φωτογραφίες κυκλοφόρησαν, με τον παίκτη του ΑΟ Δάφνης, Πάνο Φιλιππάκο να κάνει τα αποκαλυπτήρια, αφού ανέβασε σε story φωτογραφιες από τον γάμο του Θανάση.