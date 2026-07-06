Με μία... καλοκαιρινή ανάρτηση έγινε επίσημη η μετακίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ.

Η «βόμβα» του καλοκαιριού έσκασε και επίσημα, με τους Μαϊάμι Χιτ να ανακοινώνουν την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε μια από τις πιο ηχηρές κινήσεις των τελευταίων ετών στο ΝΒΑ.

Η επιβεβαίωση της ανταλλαγής ήρθε από τον Σαμς Σαράνια που αποκάλυψε προ ολίγων ημερών τo blockbuster trade με τον «Greek Freak» να αφήνει μετά από 13 χρόνια την ομάδα του Μιλγουόκι και να γίνεται κάτοικος Μαϊάμι.

Η μετακίνηση ολοκληρώθηκε και επίσημα με τους Χιτ να ανακοινώνουν την απόκτηση του Έλληνα σούπερσταρ που οδήγησε τους Μπακς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021, έχοντας κατακτήσει παράλληλα και το βραβείο MVP των τελικών μαζί με: δύο φορές MVP του NBA (2019, 2020), MVP του NBA Cup (2024), 10 φορές All-Star (2017–2026) και MVP του All-Star Game (2021) μαζί με πολλά άλλα βραβεία και διακρίσεις που... στολίζουν το παλμαρέ του.