Αντετοκούνμπο για την ανταλλαγή του στους Χιτ: «Κάνω μπάνιο και σκέφτομαι πως ίσως να περίμενα πάρα πολύ»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε σε συνέντευξή του με τον Τζιμ Πάσκι, εξηγώντας γιατί αποφάσισε να φύγει από τους Μπακς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε ανοιχτά στη συνέντευξή του με τον Τζιμ Πάσκι, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να ζητήσει ανταλλαγή και να αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ είναι πλέον και επίσημα παίκτης των Μαϊάμι Χιτ, οι οποίοι ανακοίνωσαν την απόκτησή του, επιβεβαιώνοντας το τέλος μιας ιστορικής διαδρομής στο Μιλγουόκι επί 13 χρόνια, από όταν πάτησε το πόδι του στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση, ο Γιάννης αποχαιρέτησε την πόλη και τους φιλάθλους των Μπακς με ένα συγκινητικό βίντεο, ενώ και οι ίδιοι οι Μπακς τον ευχαρίστησαν για την τεράστια προσφορά του στην ομάδα. Παράλληλα, ο «Greek Freak» δημοσίευσε στο προσωπικό του κανάλι στο YouTube τη συνέντευξη με τον δημοσιογράφο Τζιμ Πάσκι ανοίγοντας την καρδιά του.

Αναλυτικά

«Τα βράδια κάνω μπάνιο και σκέφτομαι πως ίσως να περίμενα πάρα πολύ.

Βλέπω παίκτες να πηγαίνουν μακριά στα playoffs και σκέφτομαι πως ίσως αν αλλάξω ομάδα και πάω κάπου αλλού θα έχω μία καλύτερη ευκαιρία.

Μπορώ να παίξω στα βαθιά playoffs. Μπορώ να διεκδικήσω άλλο ένα πρωτάθλημα. Επειδή πραγματικά το θέλω αυτό.

Φοβάμαι πως ίσως αν δεν πάρω αυτήν την απόφαση θα φτάσω στα 37-38, θα αποσύρομαι και θα σκέφτομαι γιατί δεν πήρα αυτό το ρίσκο».