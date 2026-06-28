Ο Τζόναθαν Άιζακ έμεινε ελεύθερος από τους Μάτζικ έπειτα από 9 χρόνια και είναι έτοιμος να απασχολήσει αρκετές ομάδες της EuroLeague.

Το όνομα του Τζόναθαν Άιζακ είχε συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με τους Μάτζικ, καθώς έκατσε στην ομάδα του Ορλάντο από το 2017.

Έπειτα από 9 χρόνια ο Αμερικανός «θηριώδης» φόργουορντ/σέντερ έμεινε ελεύθερος και μπορεί να κινήσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της EuroLeague σε περίπτωση που σκεφτεί να έρθει στην Ευρώπη.

Πρόκειται για έναν αθλητή ο οποίος έχει σταθεί πολύ άτυχος κατά τη διάρκεια της καριέρας του, με τους σοβαρούς τραυματισμούς που έχει υποστεί να τον εμποδίζουν να κάνει αυτά που θα μπορούσε.

Τον Αύγουστο του 2020 είχε υποστεί ρήξη αχιλλείου και χρειάστηκε να μείνει εκτός δράσης για 2.5 χρόνια. Στην επιστροφή του, πρόλαβε να αγωνιστεί σε μόλις 11 αγώνες καθώς, ξανά τραυματίστηκε στους προσαγωγούς αυτή τη φορά και αναγκάστηκε να υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση και να χάσει εκ νέου τη σεζόν.

Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε με τους Μάτζικ, σε 52 αγώνες είχε μ.ο 2.6 πόντους και 2.5 ριμπάουντ σε 10 λεπτά ανά συμμετοχής, ενώ σημειώνεται πως έμεινε εκτός των play-offs, με πρόβλημα στο γόνατο.

Στην πολυετή θητεία του στο NBA, είχε μ.ο σε 328 παιχνίδια (109 ως βασικός) 6.8 πόντους και 4.5 ριμπάουντ. Ο Τζόναθαν Άιζακ είναι έκτος στη λίστα με τα περισσότερα μπλοκ όλων των εποχών του Ορλάντο, έχοντας 391.

Σε περίπτωση που ο ίδιος επιλέξει να αγωνιστεί στην Ευρώπη, θα έχει σίγουρα αρκετές προτάσεις στα «πόδια» του από ομάδες της EuroLeague, αφού κυρίως λόγω του ύψους του(2.08) οι λύσεις που μπορεί να προσφέρει είναι πολύ σημαντικές για κάθε σύλλογο.