«Καμία ομάδα της EuroLeague ή ποδοσφαιρικός σύλλογος δεν έχει υποβάλει προσφορά για να συμμετέχει στο NBA Europe»

Δημοσίευμα της ισπανικής «Mundo Deportivo» αναφέρει πως κανένας ποδοσφαιρικός σύλλογος και καμία ομάδα της EuroLeague δεν έχει καταθέσει προσφορά για το NBA Europe.

Το νέο εγχείρημα του NBA Europe είναι στο προσκήνιο τους τελευταίους μήνες σχετικά με το πώς θα λειτουργήσει και ποιες ομάδες θα συμμετάσχουν.

Ένα νέο δημοσίευμα της ισπανικής «mundo deportivo», έρχεται να διαφοροποιήσει τα δεδομένα, καθώς αναφέρει πως καμία ομάδα της EuroLeague και κανένας ποδοσφαιρικός σύλλογος δεν έχει καταθέσει προσφορά για να συμμετάσχει στο NBA Europe.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Αύριο, Δευτέρα 29 Ιουνίου, είναι η προθεσμία για τους επενδυτές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που σχεδιάζει το NBA να υποβάλουν τις προτάσεις τους.

Το αμερικανικό πρωτάθλημα έχει καυχηθεί τους τελευταίους μήνες για το “σημαντικό ενδιαφέρον που έλαβε από ένα ευρύ φάσμα ομάδων και επενδυτών”, σύμφωνα με τα λόγια του δεύτερου στην ιεραρχία, Μαρκ Τέιτουμ, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι καμία ομάδα της EuroLeague ή ποδοσφαιρική ομάδα δεν έχει υποβάλει μέχρι σήμερα δεσμευτική προσφορά για να συμμετάσχει στο πρότζεκτ.

Δεν είναι καν σαφές εάν οι προτάσεις από επενδυτικά κεφάλαια ή (πολυεκατομμυριούχους) ιδιώτες, που έχουν υποβληθεί, θα είναι δεσμευτικές, αλλάζοντας εντελώς το τοπίο».