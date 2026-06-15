Ο Νίκος Καρφής γράφει για τους πανάξιους πρωταθλητές Νικς που... ξόρκισαν την κατάρα και πήραν ένα πρωτάθλημα πολύ μεγαλύτερο από έναν απλό τίτλο.

Η Νέα Υόρκη το έκανε και πλέον η πόλη εδώ και αρκετές ώρες ζει τις πιο όμορφες στιγμές των τελευταίων χρόνων. Η... κατάρα κρατούσε από το 1973 και το τελευταίο πρωτάθλημα που είχε πάει στη Νέα Υόρκη.

Από τότε οι Νικς έγιναν αντικείμενο χλευασμού σε πολλές περιπτώσεις, ενώ λίγες μέρες πριν ο Πολ Πιρς θέλησε να τους την... πει, αναφέροντας ακόμα και 3-0 να είναι μπροστά στους τελικούς, θα βρουν τρόπο στο τέλος να χάσουν το πρωτάθλημα.

Αλλά όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Η παρέα του Μπράνσον, του Τάουνς, του Ανουνόμπι και του Μπρίτζες έβγαλε στους δρόμους την πιο λαμπερή πόλη των ΗΠΑ. Την αναφέρουν ως την πόλη που δεν κοιμάται ποτέ.

Και αυτή η φράση βρίσκει εφαρμογή φέτος με τα όσα γίνονται μετά την κατάκτηση του τίτλου από τους Νικς.

Ο Γιούιν, ο Καρμέλο και το... choke του Σταρκς

O Γιούιν είναι ο κορυφαίος παίκτης που έχει φορέσει ποτέ τη φανέλα των Νικς. Ακόμα και ο πατέρας του, Τζέιλεν Μπράνσον το παραδέχθηκαν. Ο θρύλος των Νικς είχε την ατυχία να ζήσει το pick του σε μια εποχή που μεσουρανούσε ο Μάικλ Τζόρνταν, ενώ τη διετία που ο GOAT έλειψε, το πρωτάθλημα πήγε στον Χακίμ Ολάζουν και τους Ρόκετς.

Οι Νικς έφτασαν κοντά τόσο το 1994 όσο και το 1999, αλλά τελικά οι Ρόκετς και οι Σπερς έφτασαν μέχρι το τέλος του δρόμου, αφήνοντας χωρίς τίτλο τη Νέα Υόρκη σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Ήταν και η τελευταία φορά που έφτασαν τόσο κοντά πριν εμφανιστεί η... αρμάδα του Μπράνσον.

Το 1994 ένας εκ των ηγετών των Νικς, ο Τζον Σταρκς τελείωσε το Game 7 των τελικών με 2/18 σουτ και 0/11 τρίποντα σε μια ήττα με 6 πόντους διαφορά. Κατά πολλούς η εμφάνιση του στοίχισε τον τίτλο στους Νικς.

Κατηγορήθηκε από πολλούς σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για εκείνον. Μια σεζόν που στοίχειωσε τα όνειρα των Νικς. Αυτός που του έδωσε ελπίδα ήταν ο Καρμέλο. Αλλά θεωρώ πως οι Νικς έκαναν ελάχιστα τότε για να τον βοηθήσουν να φτάσει στην κορυφή. Δεν του έδωσαν το supporting cast που είχε ανάγκη για να φτάσει μέχρι το τέλος.

Οι σκληροί του Μπράνσον και εκείνοι που δεν κουράστηκαν να πιστεύουν

Και μετά από τόσα χρόνια, ήρθε το ονειρικό 2026 για τη Νέα Υόρκη. Οι Νικς μπήκαν στους τελικούς ως ελαφρύ αουτσάιντερ σε σχέση με τους Σπερς. Θεωρώ πως αρκετοί τους υποτίμησαν και δεν θα έπρεπε.

Δεν γίνεται να υποτιμάς μια ομάδα που προέρχεται από δύο σερί σκούπες. Στους τελικούς οι Σπερς στα περισσότερα ματς έκαναν καλύτερα ξεκινήματα και έδειχναν να ελέγχουν την κατάσταση μέχρι τα τρία δωδεκάλεπτα.

Αλλά για να τελειώσει ένα ματς πρέπει να είσαι σοβαρός, σκληρός και να πάρεις σωστές αποφάσεις στο τέταρτο δωδεκάλεπτο. Και οι Νικς ήταν πολυ΄ανώτεροι σε αυτό το επίπεδο.

Η συγκέντρωση του, η refuse to lose νοοτροπία τους και οι σωστές αποφάσεις και τα μεγάλα σουτ που έβαλαν στα τελευταία λεπτά των αγώνων, τους έφεραν το πολυπόθητο τρόπαιο.

Οι Σπερς... πνίγηκαν σε πολλά ματς και δεν είχαν τα ψυχικά αποθέματα και τις προσωπικότητες των Νικς. Ο Γουεμπανιάμα είναι τεράστιος σταρ, αλλά αυτή τη στιγμή ο Μπράνσον είναι πολύ καλύτερος clutch παίκτης από τον Γάλλο.

Ο Μπράνσον έβαλε όλα τα μεγάλα σουτ σε όλα τα ματς, αν εξαιρέσουμε το Game 4, όπου εκεί χρειάστηκε ο... απο μηχανής Θεός, Ανουνόμπι με clutch μπλοκ στον Φοξ και νικητήριο tip-in που θα μνημονεύεται για πάντα.

Οι Νικς ήταν μια... αγέλη που στο τέλος άξιζε να φτάσει στον τίτλο. Εκτός του Μπράνσον, ο Ανουνόμπι έκανε σπουδαίους τελικούς και στις δύο μεριές του παρκέ. Το ίδιο και ο φοβερός Μπράνσον που ήταν πνευματικά στο καλύτερο επίπεδο της καριέρας του. Γιατί κανεις δεν αμφισβήτησε ποτέ το πνευματικό ταλέντου. Μπρίτζες, Ρόμπινσον, Χαρτ, Σάμερ και Αλβαράδο έδωσαν σημαντικές λύσεις. Ο καθένας έκανε το... κομμάτι του και έβαλε το λιθαράκι του.

Το φετινό πρωτάθλημα των Νικς... ζυγίζει τόνους. Δεν είναι απλά ένα τρόπαιο, είναι κάτι πολύ παραπάνω. Είναι μια κραυγή μιας ολόκληρης πόλης που περίμενε καρτερικά τόσα χρόνια για το πρωτάθλημα. Που δεν λύγισε, που άντεξε και φέτος... ξέσπασε.

Ο Μπράνσον, ο Ανουνόμπι, ο Τάουνς και τα άλλα τα παιδιά μπαίνουν στο μπασκετικό Πάνθεον των Νικς γιατί κατάφεραν να φέρουν εις πέρας την αποστολή. Δεν λύγισαν ποτέ, επέστρεψαν από την... κόλαση σε πολλά ματς των τελικών και έγραψαν ιστορία.

To παρεάκι του Villanova (Μπράνσον, Χαρτ και Μπρίτζες) έδειξε ικανό να αντέξει την πίεση της Νέας Υόρκης και να το... φέρει στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Έχοντας έναν προπονητή σαν τον Μάικ Μπράουν που ελάχιστοι μιλούν για εκείνον, όμως αξίζει όλα τα credits για την ομάδα που έφτιαξε και την έμαθε να αντέχει στα δύσκολα για να γίνει πρωταθλήτρια.

Αυτό που έκαναν φέτος οι Νικς σημαίνει πολλά παραπάνω από ένα απλό πρωτάθλημα!