Οπαδοί των Νικς πανηγύρισαν έξαλλα την κατάκτηση του πρωταθλήματος, δημιουργώντας χάος στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Η Νέα Υόρκη γιορτάζει! Οι οπαδοί των Νικς πανηγύρισαν έξαλλα την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA, στους δρόμους της Νέας Υόρκης, δημιουργώντας χάος.

Συγκεκριμένα χιλιάδες οπαδοί της ομάδας, ήταν έξω, προκειμένου να παρακολουθήσουν και στη συνέχεια να γιορτάσουν το πρωτάθλημα από τους Νικς, ενώ δεν έλειψαν και τα παρατράγουδα.

Πιο αναλυτικά, οπαδοί των Νικς, κατέστρεψαν και περιπολικό της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια των έξαλλων πανηγυρισμών τους, ενώ δεν έλειψαν και τα «θερμά» επεισόδια.

Δείτε τα βίντεο:

Chaotic scene as Knicks fans follow a Spurs fan in New York



The Spurs fan is taken into a police vehicle, Knicks fans then bang on the vehicle pic.twitter.com/SRWaqyeyDN June 14, 2026