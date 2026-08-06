Ο Καρλ Άντονι-Τάουνς δεσμεύεται με συμβόλαιο από τους Νικς, όμως η ομάδα της Νέας Υόρκης φαίνεται ότι θέλει να του το ανανεώσει και να τον κρατήσει στην ομάδα.

Οι μεταγραφές στο NBA συνεχίζονται, ωστόσο πέρα από τις νέες αφίξεις, πολλές ομάδες κοιτάνε να ανανεώσουν τους πιο κομβικούς τους παίκτες. Κάτι τέτοιο γίνεται και στην περίπτωση των Νικς, με τον Καρλ Άντονι-Τάουνς.

Ο 30χρονος σέντερ από τη Δομινικανή Δημοκρατία, έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στα playoffs ο Τάουνς, είχε μέσο όρο 15.9 πόντους, 10.6 ριμπάουντ, 4.9 ασίστ, 1.3 κλεψίματα και 1.3 μπλοκ ανά 30.4 λεπτά συμμετοχής.

Ο «ΚΑΤ» δεσμεύεται με συμβόλαιο για άλλα δύο χρόνια, συμπεριλαμβανόμενης μίας οψιόν παίκτη. Τη σεζόν που ακολουθεί, ο Τάουνς θα λάβει περίπου 57 εκατ. δολάρια και οι Νικς θέλουν να φροντίσουν να ανανεώσουν το συμβόλαιό του, προκειμένου να μείνει σίγουρα και άλλα χρόνια στον σύλλογο.

Σύμφωνα με το «The Athletic», η ομάδα της Νέας Υόρκης θα κάνει πρόταση στον ταλαντούχο σέντερ, ωστόσο δεν θα του προσφέρουν το max συμβόλαιο, το οποίο είναι τετραετίας, που θα δώσει 272 εκατ. ευρώ στον Τάουνς.