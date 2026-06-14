Νικς: MVP των τελικών ο απίστευτος Μπράνσον!
Οι Νικς επέστρεψαν στην κορυφή του NBA, έπειτα από 53 χρόνια και... οδηγός της ομάδας της Νέας Υόρκης ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον.
Ο Αμερικανός πραγματοποίησε... μυθική σειρά τελικών και μπόρεσε να ηγηθεί στην προσπάθεια των Νικς, έχοντας μ.ο στους τελικούς, 32.6 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ ανά αγώνα και κερδίζοντας πανάξια το βραβείο του MVP.
Στο Game 5 το οποίο χάρισε στην ομάδα του το πρωτάθλημα, σκόραρε 45 πόντους!
M.V.P. 😤 pic.twitter.com/f2Cz2ik9vi— ESPN (@espn) June 14, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.