Ο Τζέιλεν Μπράνσον ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη σειρά των τελικών του NBA και κατέκτησε τον τίτλο του MVP.

Οι Νικς επέστρεψαν στην κορυφή του NBA, έπειτα από 53 χρόνια και... οδηγός της ομάδας της Νέας Υόρκης ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον.

Ο Αμερικανός πραγματοποίησε... μυθική σειρά τελικών και μπόρεσε να ηγηθεί στην προσπάθεια των Νικς, έχοντας μ.ο στους τελικούς, 32.6 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ ανά αγώνα και κερδίζοντας πανάξια το βραβείο του MVP.

Στο Game 5 το οποίο χάρισε στην ομάδα του το πρωτάθλημα, σκόραρε 45 πόντους!