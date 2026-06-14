Είναι γεγονός! Έπειτα από 53 χρόνια οι Νικς είναι ξανά στην κορυφή του κόσμου. «Καθάρισαν» τους Σπερς στο Game 5 με 94-90 εκτός έδρας και είναι πρωταθλητές του NBA για τη σεζόν 2025-26!

Οι Νικς ξανά πρωταθλητές του NBA! Η ομάδα της Νέας Υόρκης επικράτησε των Σπερς με 94-90 και επέστρεψε στην κορυφή του κόσμου, ύστερα από 53 χρόνια, έχοντας σε «μαγικό» βράδυ τον Τζέιλεν Μπράνσον ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 45 πόντους!

Παρουσιάζοντας ένα τρομερό πρόσωπο στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, οι Νικς έκανα την ανατροπή και βρέθηκαν ξανά στην κορυφή του NBA, έπειτα από 53 χρόνια!

Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν εντυπωσιακό για τους Σπερς, καθώς ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα... οδηγούσε την ομάδα του με 6 πόντους και 3 μπλοκ, δίνοντας... αέρα 10 πόντους στο Σαν Αντόνιο (23-13, 12'). Οι Νικς είχαν αντίδραση! Στη δεύτερη περίοδο, βελτίωσαν την άμυνά τους και μπόρεσαν να κυριαρχήσουν στο μπροστινό μέρος του παρκέ, μειώνοντας την απόσταση στο φινάλε του ημιχρόνου στους 5 (42-37, 24').

Wemby is making an impact on both ends of the floor!



First gets the deflection... then finishes the AND-1 😤



He's got 12 PTS, 10 REB and 5 BLK on ABC. pic.twitter.com/VuvRVJR3aX — NBA (@NBA) June 14, 2026

Μετά την ανάπαυλα, αμφότερες πήγαιναν «χέρι-χέρι» στο σκορ στα πρώτα λεπτά, με τους Σπερς να ελέγχουν τον αγώνα στο μεγαλύτερο διάστημα της τρίτης περιόδου και να μη χάνουν το υπέρ τους προβάδισμα, έχοντας σε τρομερό μομέντουμ τον Χάρπερ ο οποίος σκόραρε με κάθε τρόπο για την ομάδα του.

Dylan Harper's extra effort caps a 9-0 Spurs run!



He's scored 21 of SAS' 24 bench points, and leads them in scoring 💯 pic.twitter.com/s78SNTO4Sz — NBA (@NBA) June 14, 2026

Το 4ο και τελευταίο δωδεκάλεπτο άνηκε στους Νικς! Παρότι βρέθηκαν πίσω με (72-65, 36'), η ομάδα της Νέας Υόρκης έβγαλε τον καλύτερό της εαυτό στο πιο κρίσιμο σημείο. Σκόραραν 29 πόντους, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να... οδηγεί τους Νικς, πετυχαίνοντας καθοριστικά καλάθια.

Το φινάλε ήταν δραματικό. Με το σκορ να είναι 92-88 υπέρ των Νικς ο Γουεμπανιάμα αστόχησε σε τρίποντο με 16 δευτερόλεπτα να απομένουν, όμως ο Καστλ υποστήριξε το σουτ του συμπαίκτη του και κάρφωσε για το 92-90.

Οι Νικς είχαν την μπάλα και ο Μπρίτζες, έπειτα από εύστοχη βολή έδωσε... μαξιλαράκι ασφαλείας στην ομάδα του. Στην τελευταία κατοχή του αγώνα, οι Σπερς είχαν την επίθεση, όμως ο Γουεμπανιάμα αστόχησε σε σουτ τριών πόντων και οι Νικς πανηγύρισαν το πρωτάθλημα, έπειτα από 53 χρόνια!

Κορυφαίος όλων ο Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 45 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, παίρνοντας από το «χέρι» τους Νικς ως την κορυφή του NBA. Για τους Σπερς, ο Χάρπερ ήταν εξαιρετικός με 25 πόντους, ενώ ο Γουεμπανιάμα σκόραρε 19 πόντους, ενώ είχε και 14 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-13, 42-37, 72-65, 90-94

FOR THE FIRST TIME IN 53 YEARS, THE KNICKS ARE NBA CHAMPIONS 🏆



New York defeats San Antonio 4-1 in the NBA Finals, capturing their third championship in franchise history! pic.twitter.com/i1gmntBe06 June 14, 2026