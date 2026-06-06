Οι Νικς έκαναν το 2-0 στο Σαν Αντόνιο και έχουν την ευκαιρία να πάρουν τον τίτλο στην έδρα τους, με τις τιμές των διαθέσιμων εισιτηρίων να έχουν εκτοξευτεί στην... στρατόσφαιρα!

Οι Νικς πήραν ακόμη μια νίκη στο Σαν Αντόνιο (104-105) και πάνε στο σπίτι τους, όπου μαζί με τον κόσμο τους, θέλουν να πάρουν ακόμη δύο ματς και πανηγυρίσουν τον πρώτο τίτλο μετά από 53 χρόνια. Τα εισιτήρια πάντως ενόψει του Game 3 έχουν φτάσει σε απαγορευτικές τιμές.

Προ ημερών το φθηνότερο εισιτήριο για το Game 3 ήταν στις 6.000 δολάρια, τιμή που πλέον φαντάζει... οικονομική, αν αναλογιστεί κανείς το πόσα δολάρια θα πρέπει να δώσει κάποιος για να παρακολουθήσει το ματς της Τρίτης (9/6, 03:30).

Το φθηνότερο εισιτήριο για το Game 3 ανέρχεται στα 11.461 δολάρια, ενώ για το Game 4 η τιμή είναι ακόμη υψηλότερη, καθώς φτάνει στις 13.065 δολάρια.

Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, για να δει από κοντά ένας φίλος των Νικς ένα από τα επόμενα ματς στο Madison Square Garden θα πρέπει να βάλει... πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Αν το φέρουμε δε και σε ελληνικά δεδομένα, ένας εργαζόμενος που αμοίβεται με περίπου 1.000 ευρώ το μήνα, θα πρέπει να δώσει σχεδόν όλο του το ετήσιο εισόδημα για να δει από κοντά τα ματς!