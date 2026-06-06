Οι Νιου Γιορκ Νικς έκαναν νέο μπρέικ την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς (104-105), έκαναν το 2-0 στη σειρά των τελικών του NBA και πλέον φαντάζει απίθανο να χάσουν το τρόπαιο!

Οι Νιου Γιορκ Νικς δείχνουν πως το τρόπαιο του NBA είναι το μόνο πράγμα που έχουν στο μυαλό τους, με την ομάδα της Νέας Υόρκης, μετά το νέο διπλό της στο Σαν Αντόνιο, να είναι μια ανάσα από τον τίτλο!

Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, οι Νικς πήραν τη νίκη μέσα στο Σαν Αντόνιο με 104-105, κάνοντας έτσι το 2-0 (ή 0-2 αν προτιμάτε) και πλέον, με τη σειρά να συμπεριλαμβάνει τρία ματς στη Νέα Υόρκη, μοιάζει δύσκολο να μην καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Οι Νικς ήταν καλύτεροι και στο τέλος της τρίτης περιόδου βρέθηκαν μπροστά με 75-84, ενώ λίγο μετά έκαναν το 75-87, δείχνοντας να ελέγχουν το ματς. Παρόλα αυτά, ο Γουεμπανιαμά και η παρέα του έκανε την ανατροπή, φτάνοντας ακόμη και στο +2 με 104-102, λίγο πριν το τέλος.

Παρόλα αυτά, ένα τραγικό λάθος του Βίκτορ Γουεμπανιαμά στα 7'5'' πριν το φινάλε έστειλε τον Μπράνσον στην γραμμή των βολών, ενώ στο φινάλε της αναμέτρησης δεν μπόρεσε να ευστοχήσει στο σουτ της νίκης.

O Καρλ-Άντονι Τάουνς με 23 πόντους, 13 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Νιου Γιορκ Νικς, με τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά έκανε μεγάλη εμφάνιση (29 π., 9ρ., 2ασ.), αλλά εξελίχθηκε σε μοιραίος για τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Τα δωδεκάλεπτα: 34-25, 52-56, 75-84, 104-105