Ο Καρλ Άντονι-Τάουνς, αποθέωσε τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ωστόσο είπε ότι και ο ίδιος ξεχωρίζει αγωνιστικά.

Οι τελικοί στο NBA ήταν εντυπωσιακοί, με τους Νικς να ξεπερνάνε το εμπόδιο των Σπερς και να φτάνουν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ένα από τα «ματσαρίσματα» που ξεχώρισε στη σειρά των τελικών, ήταν αυτό ανάμεσα στον Βίκτορ Γουεμπανιάμα και τον Καρλ-Άντονι Τάουνς.

Ο Τάουνς που πήρε το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Γάλλο σέντερ. Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια του «Fanatics Fest», είπε ότι ο Γουεμπανιάμα, είναι ο επόμενος σούπερ σταρ του NBA και πρόκειται για ένα μοναδικό ταλέντο της γενιάς του, ωστόσο αντίστοιχα πρόσθεσε ότι και εκείνος ξεχωρίζει στη δική του γενιά.

Όσα είπε ο Άντονι-Τάουνς

«Είναι ένα ταλέντο που εμφανίζεται μία φορά σε κάθε γενιά, ο επόμενος σούπερ σταρ του πρωταθλήματος. Όμως πιστεύω πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου, ότι κι εγώ είμαι ένα ταλέντο που εμφανίζεται μία φορά σε κάθε γενιά».