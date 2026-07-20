Τρεις ομάδες του NBA ενδιαφέρονται για τον Νικ Ρίτσαρντς, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από τους Σικάγο Μπουλς.

Οι ομάδες του NBA εξακολουθούν να κάνουν τον σχεδιασμό τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Τα περισσότερα βλέμματα αυτή την περίοδο, είναι στην αγορά των ελεύθερων παικτών και ένας που φαίνεται να έχει κρούσει από τρεις ομάδες, είναι ο Νικ Ρίτσαρντς.

Ο 28χρονος σέντερ, τελείωσε τη σεζόν στους Σικάγο Μπουλς (είχε γίνει trade τον Φεβρουάριο από τους Σανς) και έμεινε ελεύθερος. Οι τρεις ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Τζαμαϊκανό, είναι οι Λέικερς, οι Χιτ και οι Νικς.

Από τους σέντερ που είναι διαθέσιμοι στην αγορά, ο Ρίτσαρντς θεωρείται μία από τις κορυφαίες επιλογές. Τη σεζόν που ολοκλήρωσε με τους Μπουλς, είχε μέσο όρο 5.9 πόντους και 5.2 ριμπάουντ ανά 14.9 λεπτά συμμετοχής.