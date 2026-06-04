Σε απίθανες τιμές πωλούνται τα φθηνότερα εισιτήρια για το Game 3 των τελικών του ΝΒΑ μεταξύ Νικς και Σπερς.

Mατσάρα έγινε στο Σαν Αντόνιο και τον πρώτο τελικό του ΝΒΑ μεταξύ Σπερς και Νικς. Η ομάδα της Νέας Υόρκης ήταν πιο ψύχραιμη στο τέλος στο Game 1, πήρε καλύτερες αποφάσεις και επικράτησε με 105-95 και έτσι προηγείται στη σειρά των τελικών της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη. O Tζέιλεν Μπράνσον βγήκε μπροστά σαν ηγέτης και με μεγάλα καλάθια στην 4η περίοδο υπέγραψε το 1-0.

Υπάρχει και δεύτερο ματς στο Σαν Αντόνιο πριν η σειρά μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη και το θρυλικό Madison Square Garden. Εκεί για άλλη μια φορά τα εισιτήρια θα είναι πανάκριβα, όπως συνέβαινε και σε προηγούμενα ματς.

Το φθηνότερο εισιτήριο για να παρακολουθήσει κάποιος το Game 3 των τελικών ξεπερνά τα 6.000 δολάρια. Για την ακρίβεια τιμή είναι 6.207. Οι Νικς που έχουν 12 σερί νίκες στα playoffs και πάνε για το απόλυτο ρεκόρ, θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή μετά το 1973 και γίνεται χαμός για ένα μαγικό χαρτάκι.