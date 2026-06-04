Νικς: Εξωφρενική η τιμή του φθηνότερου εισιτηρίου στο Game 3 με Σπερς, πάνω από 6.000 δολάρια
Mατσάρα έγινε στο Σαν Αντόνιο και τον πρώτο τελικό του ΝΒΑ μεταξύ Σπερς και Νικς. Η ομάδα της Νέας Υόρκης ήταν πιο ψύχραιμη στο τέλος στο Game 1, πήρε καλύτερες αποφάσεις και επικράτησε με 105-95 και έτσι προηγείται στη σειρά των τελικών της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη. O Tζέιλεν Μπράνσον βγήκε μπροστά σαν ηγέτης και με μεγάλα καλάθια στην 4η περίοδο υπέγραψε το 1-0.
Υπάρχει και δεύτερο ματς στο Σαν Αντόνιο πριν η σειρά μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη και το θρυλικό Madison Square Garden. Εκεί για άλλη μια φορά τα εισιτήρια θα είναι πανάκριβα, όπως συνέβαινε και σε προηγούμενα ματς.
Το φθηνότερο εισιτήριο για να παρακολουθήσει κάποιος το Game 3 των τελικών ξεπερνά τα 6.000 δολάρια. Για την ακρίβεια τιμή είναι 6.207. Οι Νικς που έχουν 12 σερί νίκες στα playoffs και πάνε για το απόλυτο ρεκόρ, θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή μετά το 1973 και γίνεται χαμός για ένα μαγικό χαρτάκι.
The get-in price for Game 3 at Madison Square Garden has climbed to $6,207.— NBACentral (@TheDunkCentral) June 4, 2026
That’s the cheapest seat in the building. 🤯 pic.twitter.com/qhmHJfsuJG
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