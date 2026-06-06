Οι Νικς πήραν τη νίκη και στο Game 2. απέναντι στους Σπερς, έφτασαν τα 13 σερί θετικά αποτελέσματα στα Play Offs και αν «σκουπίσουν» το Σαν Αντόνιο θα ισοφαρίσουν το θρυλικό σερί των Γουόριορς!

Μετά από ένα συναρπαστικό ματς, οι Νικς πήραν τη νίκη απέναντι στους Σπερς και έκαναν το 2-0 στη σειρά (ή καλύτερα το 0-2). Πλέον, η σειρά μεταφέρεται στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου ο Μπράνσον και η παρέα του έχουν την ευκαιρία, όχι μόνο να κατακτήσουν το τρόπαιο, αλλά και να ισοφαρίσουν ένα απίθανο ρεκόρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Μετά το 0-2 που έκαναν οι Νικς, έφτασαν τις 13 σερί νίκες στα Play Offs, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το απίθανο run τους για τον τίτλο.

Θυμίζουμε πως η Nέα Υόρκη πήρε τα 3 τελευταία ματς με τους Χοκς, σκούπισε Σίξερς και Καβς και με το 2-0 κόντρα στους Σπερς έφτασαν τον «μαγικό» αριθμό των 13 νικών.

Το απόλυτο ρεκόρ σε postseason ανήκει στους Γουόριορς του Κάρι, του Ντουράντ και του Τόμπσον από τη σεζόν 2016-17. Τότε οι πολεμιστές είχαν 15 σερί νίκες στα playoffs πριν την ήττα από τους Καβς στο Game 4.

Εάν λοιπόν οι Νικς πάρουν τα δύο παιχνίδια που ακολουθούν στην έδρα τους, τότε θα ισοφαρίσουν το απίστευτο αυτό ρεκόρ, δείχνοντας πως η φετινή παρουσία τους στα Play Offs είναι από τις πλέον κυριαρχικές στην ιστορία του NBA!