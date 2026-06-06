Νικς: Αν κάνουν «σκούπα» ισοφαρίζουν το θρυλικό ρεκόρ των Γουόριορς
Μετά από ένα συναρπαστικό ματς, οι Νικς πήραν τη νίκη απέναντι στους Σπερς και έκαναν το 2-0 στη σειρά (ή καλύτερα το 0-2). Πλέον, η σειρά μεταφέρεται στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου ο Μπράνσον και η παρέα του έχουν την ευκαιρία, όχι μόνο να κατακτήσουν το τρόπαιο, αλλά και να ισοφαρίσουν ένα απίθανο ρεκόρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.
Μετά το 0-2 που έκαναν οι Νικς, έφτασαν τις 13 σερί νίκες στα Play Offs, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το απίθανο run τους για τον τίτλο.
Θυμίζουμε πως η Nέα Υόρκη πήρε τα 3 τελευταία ματς με τους Χοκς, σκούπισε Σίξερς και Καβς και με το 2-0 κόντρα στους Σπερς έφτασαν τον «μαγικό» αριθμό των 13 νικών.
Δείτε ΕπίσηςΓουεμπανιαμά: Μοιραίος στο τέλος για τους Σπερς
Το απόλυτο ρεκόρ σε postseason ανήκει στους Γουόριορς του Κάρι, του Ντουράντ και του Τόμπσον από τη σεζόν 2016-17. Τότε οι πολεμιστές είχαν 15 σερί νίκες στα playoffs πριν την ήττα από τους Καβς στο Game 4.
Εάν λοιπόν οι Νικς πάρουν τα δύο παιχνίδια που ακολουθούν στην έδρα τους, τότε θα ισοφαρίσουν το απίστευτο αυτό ρεκόρ, δείχνοντας πως η φετινή παρουσία τους στα Play Offs είναι από τις πλέον κυριαρχικές στην ιστορία του NBA!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.