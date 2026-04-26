Ο Σάσα Βεζένκοβ αναδείχθηκε MVP της regular season στην EuroLeague για τη σεζόν 2025/26, αποτελώντας μόλις τον δεύτερο παίκτη στην ιστορία της διοργάνωσης με δύο τέτοια βραβεία.

Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην κορυφή της κατάταξης στη EuroLeague και πλέον περιμένει τη Μονακό στα δύο πρώτα ματς της σειράς, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (28 & 30/4), διεκδικώντας την πέμπτη συνεχόμενη πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης.

Από την πλευρά του, ο Σάσα Βεζένκοβ εξαργύρωσε τις φετινές εμφανίσεις του, κατακτώντας το MVP της regular season για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Ο Βούλγαρος φόργουορντ κυριάρχησε στην κανονική περίοδο, τερματίζοντας πρώτος στις δύο βασικότερες στατιστικές κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, οι 19.44 πόντοι που σημείωσε ανά αγώνα του χάρισαν το βραβείο «Alphonso Ford», αφήνοντας πίσω του τους Κέντρικ Ναν (18.97) και Ναντίρ Ιφί (18.76). Επίσης, κυριάρχησε και στην αξιολόγηση, όπου τερμάτισε επίσης πρώτος με 23.1 μονάδες ανά αγώνα, αφήνοντας πίσω τους Ελάιτζα Μπράιαντ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Σιλβέν Φρανσίσκο και Τσίμα Μονέκε.

Έτσι, ο Σάσα Βεζένκοβ έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της EuroLeague με δύο MVP της regular season, μετά τον σπουδαίο Άντονι Πάρκερ, έναν από τους πληρέστερους Αμερικανούς που αγωνίστηκαν στα ευρωπαϊκά παρκέ, ο οποίος κατέκτησε back-to-back τα σχετικά βραβεία τη διετία 2004-06 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Μάλιστα, την πρώτη χρονιά πανηγύρισε και την κατάκτηση της EuroLeague με την «ομάδα του λαού» στο Final Four της Μόσχας.

Οι MVPs της EuroLeague