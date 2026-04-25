Ολυμπιακός - Μονακό: Η θρυλική σειρά του 2022 που έκανε ακόμη και τον Ντουράντ να υποκλιθεί στους Ερυθρόλευκους

Το Gazzetta γυρνά το χρόνο πίσω και σας θυμίζει τα όσα συνέβησαν στην απίθανη σειρά Ολυμπιακός - Μονακό το 2022.

Η σειρά Ολυμπιακός – Μονακό μας έχει ήδη χαρίσει μερικές σπουδαίες αναμετρήσεις πριν από 4 χρόνια, με τις δύο ομάδες να αναμετρώνται το 2022 στα Play Offs και τα 5 παιχνίδια που έδωσαν να έχουν μείνει ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη των μπασκετόφιλων και όχι μόνο.

Ας θυμηθούμε όμως ένα προς ένα εκείνα τα απίθανα παιχνίδια από την τρομερή εκείνη σειρά, η οποία είχε ανατροπές, ατμόσφαιρες που παρόμοιες δεν είχε συναντήσει η EuroLeague, αλλά και λάμψη από NBA και Χόλιγουντ!

Το πρώτο παιχνίδι της σειράς δεν μας προϊδέασε για τα όσα θα ζήσουμε στην συνέχεια. Ο Ολυμπιακός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο ματς και πήρε τη νίκη με 71-54, σε ένα παιχνίδι όπου πρώτοι σκόρερ για την ελληνική ομάδα ήταν οι Πρίντεζης και ΜακΚίσικ, που μέτρησαν από 12 πόντους.

Το δεύτερο παιχνίδι δεν είχε καμία σχέση με το πρώτο. Η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν ανύπαρκτη και μετά το πρώτο δεκάλεπτο, η Μονακό κυριάρχησε απόλυτα. Το τέλος του αγώνα βρήκε τη Μονακό θριαμβεύτρια με +24 και τον Ολυμπιακό με την πλάτη στον τοίχο. Ο Βεζένκοβ με 14 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, όμως δεν ήταν σε καμία περίπτωση αρκετός, καθώς η Μονακό είχε σε μεγάλη μέρα τους Μάικ Τζέιμς (23π.), Ντουέιν Μπέικον (17π.) και Ντανίλο Άντζουσιτς (19π.).

Η σειρά είχε πλέον μεταφερθεί στο Μονακό και ο Ολυμπιακός ήταν με την πλάτη στον τοίχο, καθώς έπρεπε πάση θυσία να πάρει ένα παιχνίδι στο Πριγκιπάτο. Και έτσι έκανε! Με τον Σλούκα να έχει 21 πόντους και τον Βεζένκοβ 17, ο Ολυμπαικός πέρασε με 83-87, ανέκτησε το πλεονέκτημα έδρας και είχε πλέον την κατάσταση στα χέρια του.

Η Μονακό ήταν πλέον εκείνη που είχε την πλάτη κολλημένη στον τοίχο και μέχρι το φινάλε, το παιχνίδι ήταν ρευστό. Παρόλα αυτά, το τρίποντο του Κώστα Σλούκα στην εκπνοή δεν βρήκε στόχο και η Μονακό πήρε τη νίκη με 78-77, κάνοντας το 2-2. Σλούκας (19π.) και Βεζένκοβ (17π.) ήταν οι κορυφαίοι του Ολυμπιακού, όμως ο Μπέικον (21π.) και ο Τζέιμς (18π.) μαζί με τον τωρινό σέντερ της ομάδας του Πειραιά, Ντόντα Χολ (14π., 10ρ.) έκαναν μεγάλη ζημιά.

Και φτάνουμε στο πέμπτο ματς. Ένα ματς που άπαντες στον Ολυμπιακό θυμούνται ακόμη και θα θυμούνται για καιρό. Οι δύο ομάδες τα έδωσαν όλα, όμως στο τέλος ο Ολυμπιακός, χάρη σε ένα επιμέρους 28-18 στην τέταρτη περίοδο, πήρε τη νίκη και το ΣΕΦ… πήρε φωτιά, μπροστά στα μάτια της Έμα Στόουν και του Κέβιν Ντουράντ. ΜακΚίσικ (18π.), Γουόκαπ (17π.), Ντόρσεϊ (16π.) και Σλούκας (15π.) ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν για τον Ολυμπιακό και τον έστειλαν στο Final Four του Βελιγραδίου, παρά την μεγάλη εμφάνιση του Μάικ Τζέιμς (24π., 10ασ.).

Αυτή ήταν η σειρά Ολυμπιακός – Μονακό του 2022. Δύο ομάδες που πλέον τα μεταξύ τους παιχνίδια χαρακτηρίζονται από τα κορυφαία σε ολόκληρη την EuroLeague, με τους Πειραιώτες να θριαμβεύουν σε εκείνη τη σειρά, να κάνουν το ίδιο στον ημιτελικό του Κάουνας, αλλά να γνωρίζουν οδυνηρή ήττα στον ημιτελικό του Άμπου Ντάμπι. Θα δούμε ξανά μια σειρά… ακατάλληλη για καρδιακούς; Η απάντηση την ερχόμενη εβδομάδα, με τα δύο πρώτα ματς του ΣΕΦ…