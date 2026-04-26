Βεζένκοβ μετά το MVP και τις διακρίσεις Μιλουτίνοφ - Ντόρσεϊ: «Δείξαμε τι εκπροσωπεί αυτή η ομάδα και το ταλέντο που έχουμε»

Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε για το βραβείο του MVP, τις διακρίσεις των Ντόρσεϊ - Μιλουτίνοφ, την πρώτη θέση και πολλά ακόμη!

Ο Σάσα Βεζένκοβ αναδείχθηκε MVP της σεζόν 2025/26 και λίγο πριν τα playoffs με τη Μονακό, μίλησε για το βραβείο του, τον Ολυμπιακό, τους Μιλουτίνοφ - Ντόρσεϊ, τον Πίτερς, το τρόπαιο, τον Άντονι `Πάρκερ και όχι μόνο!

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Σάσα Βεζένκον

Για την έκπληξη που του ετοίμασε η EuroLeague: «Ήταν ωραία. Νόμιζα ότι θα μιλήσουμε για το Fantasy και είδα τους προέδρους να μπαίνουν μέσα, τους συμπαίκτες μου. Πρώτα από όλα θέλω να ευχαριστήσω όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού γιατί περνάμε εδώ κάθε μέρα. Είμαστε οικογένεια. Περνάμε πολλά μαζί. Χωρίς αυτούς, τους προέδρους, το προπονητικό επιτελείο, τους συμπαίκτες μου, τους ανθρώπους που είναι πίσω από τα φώτα και δεν τους βλέπει κανείς, εκείνοι είναι οι πιο σημαντικοί άνθρωποι της ομάδας.

Και έπειτα την οικογένειά μου. Την οικογένεια και τους φίλους μου που βρίσκονται δίπλα μου σε όλη μου την καριέρα. Ξέρετε, παρότι συχνά λέω ότι οι ομαδικοί τίτλοι είναι αυτοί που μετρούν, πρέπει να απολαμβάνεις κάθε στιγμή σε αυτή τη ζωή και σήμερα είναι μια στιγμή που πρέπει να την απολαύσω γιατί είναι κάτι δύσκολο και ξεχωριστό, που χρειάζεται χρόνο και προσπάθεια. Οπότε χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ μαζί σας».

Για το ότι έγινε ο μόλις δεύτερος παίκτης που κερδίζει δύο φορές το MVP: «Το να μπαίνει το όνομά σου δίπλα σε αυτό του Αντόνι Πάρκερ είναι κάτι ξεχωριστό και ελπίζω το επόμενο βήμα να είναι οι ομαδικοί τίτλοι που έχει κατακτήσει εκείνος. Έχει πολλούς όπως ξέρετε, αλλά βήμα-βήμα».

Για το αν περίμενε να βγει MVP φέτος: «Δεν έχει να κάνει με το τι περιμένεις ή αυτό που νομίζεις ότι αξίζεις. Όταν η EuroLeague με ρώτησε, είπα ότι το αξίζω γιατί ήμασταν πρώτοι, έκανα μια καλή σεζόν. Το πιο σημαντικό είναι το που θα βρίσκεται η ομάδα. Όταν κερδίζει η ομάδα έχεις περισσότερες πιθανότητες. Είδατε ότι έχουμε τρεις παίκτες στην πρώτη και τη δεύτερη πεντάδα της σεζόν».

Για το αν είναι ιδιαίτερο να βρίσκεται μαζί με τους Μιλουτίνοβ – Ντόρσεϊ στις καλύτερες πεντάδες: «Με τον Νίκολα (Μιλουτίνοβ) έχουμε εξαιρετική επαφή. Είναι μέλος της οικογένειάς μου. Όταν ξεκινήσαμε εδώ μαζί, αν κάποιος μου έλεγε ότι θα βρισκόμασταν μαζί στην καλύτερη πεντάδα, πιθανότατα δεν τον πίστευα. Είναι κάτι ξεχωριστό για εμάς, παρότι ξέρουμε ότι στο τέλος της χρονιάς κανείς δεν θα το θυμάτε αυτό αν δεν κατακτήσουμε τον τίτλο.

Πρέπει να ζούμε και να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή, οπότε είμαστε χαρούμενοι για αυτό που κάναμε, αλλά και για τον Τάιλερ (Ντόρσεϊ), που πέρσι είχε μια δύσκολη σεζόν με σκαμπανεβάσματα, αλλά είδε ένα μονοπάτι και δούλεψε πολύ. Είναι ξεχωριστό γιατί δείξαμε τι εκπροσωπεί αυτή η ομάδα και το ταλέντο που έχουμε. Μας δίνει ενέργεια πριν από τα playoffs».

Για το ότι ο Ολυμπιακός τερμάτησε πρώτος για 3η φορά σε 4 χρόνια: «Γίνεται μεγάλη συζήτηση για αυτό και θα προσπαθήσω να είμαι ειλικρινής. Αν τα τελευταία τρία στα τέσσερα χρόνια βγαίνεις πρώτος, κάτι κάνεις καλά αυτούς τους 8 μήνες. Το πρόβλημα είναι η post-season. Ξέρουμε τις αδυναμίες μας. Ξέρουμε ότι δεν καταφέρουμε να δώσουμε στον κόσμο αυτό που θέλει περισσότερο, εμείς και όλος ο οργανισμός. Στην regular season κάνουμε καλά τα πράγματα και ξέρουμε ότι είμαστε καλοί σε αυτό. Ας επικεντρωθούμε σε αυτά που δεν είμαστε καλοί και ας προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε εκεί».

Για τις προσθήκες που έκανε μέσα στη σεζόν ο Ολυμπιακός και πόσο βοηθούν: «Όλοι έχουν εμπειρία, έχουν παίξει στην EuroLeague ή το NBA. Έχουμε ένα βαθύ ρόστερ. Είχαμε κάποιους τραυματισμούς και υπογράψαμε περισσότερους παίκτες. Τώρα όλοι είμαστε υγιείς, οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολο για τον κόουτς γιατί έχουμε 17 καλούς παίκτες που μπορούν να παίξουν ανά πάσα στιγμή, οπότε 4-5 πρέπει να μένουν εκτός. Όλοι προσπαθούμε να δίνουμε το 100% του εαυτού μας και αυτό που χρειάζεται η ομάδα».

Για τη σχέση που έχει με τον Γιώργο Μπαρτζώκα: «Ξέρω καλά τον κόουτς Μπαρτζώκα, έχει μια φιλοσοφία στην οποία πιστεύει και προσπαθεί να βρίσκονται όλοι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό το στυλ που του αρέσει. Είναι πολύ εύκολη η ρουτίνα και η καθημερινότητά μας. Ειδικά όταν κερδίζεις όλα γίνονται πιο εύκολα. Τώρα έχουμε έναν μήνα ακόμα και πρέπει να τα δώσουμε όλα. Εδώ στον Ολυμπιακό είμαστα πραγματικά σαν οικογένεια. Έχουμε κακές στιγμές και εντάσεις, όπως κάθε οικογένεια. Στο τέλος της ημέρας γνωρίζουμε όμως ότι μαχόμαστε για τον ίδιο στόχο κι αυτό το κάνει πιο εύκολο».

«Ξέρεις, έχω πάντα 10 με 14 μέρες, για να χαλαρώσω πλήρως από τα πάντα, γιατί ειδικά μετά τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, όλα είναι πολύ έντονα. Όλα είναι τόσο δύσκολα. Οπότε, ξέρεις, χαλαρώνω λίγο και μετά ξεκινάω έντονη προπόνηση, στίβο και γυμναστήριο με τον γυμναστή μας, γιατί κατά τη διάρκεια της σεζόν δεν υπάρχει χρόνος, απλώς συντηρείς την απόδοσή σου.

Πρέπει απλώς να προσέχεις τον εαυτό σου. Αλλά το καλοκαίρι, είναι η στιγμή που πρέπει να δουλέψεις πολύ. Και ξέρεις, είναι σκληρό. Όσο μεγαλώνεις, γίνεται πιο σκληρό, δεν θα πω ψέματα, αλλά είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω αν θέλω να παραμείνω στο υψηλότερο επίπεδο για πολλά χρόνια.

Ναι, από τις αρχές Ιουλίου μέχρι ας πούμε τα μέσα Αυγούστου. Μετά παίρνω άλλες 3-4 μέρες άδεια και μετά ξεκινάμε προετοιμασία με την ομάδα. Οπότε, ξέρεις, ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά είναι μόνο για μερικά χρόνια ακόμα. Πρέπει να το κάνω για τον εαυτό μου, για τους ανθρώπους που με στηρίζουν και για να δω πού είναι τα όριά μου».

Για το αν πιστεύει ότι καμια φορά θεωρείται δεδομένο ότι θα έχει καλές εμφανίσεις: «Στην αρχή με ενοχλούσε, γιατί έλεγα: ‘Εντάξει, παίζω καλά και δεν αναφέρεται, δεν είναι αξιοσημείωτο’. Αλλά στο τέλος της ημέρας, σταμάτησα να νοιάζομαι για οτιδήποτε άλλο, απλώς κάνω τη δουλειά μου. Είτε βάλω 15 είτε 25 πόντους, το πιο σημαντικό είναι να κερδίζουμε. Και στο τέλος, να γυρίζω σπίτι και να λέω, ‘εντάξει, έδωσα το 100% αυτού που μπορούσα’.

Είναι κλισέ, αλλά προσπαθώ μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με το παιχνίδι. Επειδή η σεζόν στην EuroLeague είναι τόσο μεγάλη, δεν μπορείς να σκέφτεσαι το μέλλον, πρέπει απλώς να ζεις την κάθε μέρα. Προσπαθώ να διαβάζω το παιχνίδι. Να βλέπω πού είναι τα πλεονεκτήματα, εξαρτάται από τη μέρα. Ξέρω ότι μπορώ να σουτάρω ακόμα καλύτερα και αυτός είναι ο στόχος για του χρόνου. Αλλά προσπαθώ να βελτιώνομαι σε κάθε πτυχή του παιχνιδιού».

Για το αγαπημένο φετινό του παιχνίδι κι αν έχει προαίσθημα πριν από μια καλή εμφάνιση: «Για να είμαι ειλικρινής, το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας ήταν ιδιαίτερο για μένα. Ήξερα από το προηγούμενο βράδυ ότι αυτό το παιχνίδι θα πήγαινε καλά. Για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν το διαισθάνομαι, αλλά σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι, ήταν τρία ματς πριν το τέλος της σεζόν, και το ένιωσα από το προηγούμενο βράδυ.

Αυτό με τη Φενέρ ήταν το πρώτο μου παιχνίδι μετά τον τραυματισμό, οπότε δεν ήξερα τι να περιμένω. Δεν ήξερα πώς θα είναι το σώμα μου. Ήταν το πρώτο μου παιχνίδι Ευρωλίγκας μετά από τρεις εβδομάδες. Ήταν η πρώτη φορά στην καριέρα μου που έμενα έξω για τόσο πολύ καιρό, οπότε ήταν ιδιαίτερο γιατί επέστρεψα και ένιωθα καλά ξανά».

Για το αν βοηθάει τους παίκτες που ξέρουν ότι ο κοουτς Μπαρτζώκας έχει συγκεκριμένο rotation και πότε θα μπουν στο ματς: «Δεν ξέρω. Είναι φιλοσοφία και πρέπει να τη σεβαστούμε. Πρέπει να προσαρμοστούμε. Με τον κόουτς δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί να παίξεις 20 λεπτά συνεχόμενα στο δεύτερο ημίχρονο, να παίξεις καλά, και μετά να μην παίξεις καθόλου. Εξαρτάται από το πώς διαβάζει το παιχνίδι. Πρέπει να είσαι έτοιμος. Μερικές φορές είναι καλό, μερικές φορές όχι. Εμείς οι παίκτες γκρινιάζουμε συνέχεια, οπότε εξαρτάται από τη διάθεση».

Για το αν είναι πολυτέλεια να έχει πίσω του τον Άλεκ Πίτερς: «Για τον Άλεκ, ό,τι και να πω είναι λίγο. Δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια γιατί είναι εξαιρετικά επαγγελματίας, εξαιρετικά καλό παιδί. Για να είμαι ειλικρινής, από τις 20 ομάδες, θα μπορούσε εύκολα να είναι βασικός στις 15 με 17 από αυτές. Αξίζει να παίζει περισσότερο, ξέρουμε ότι αξίζει περισσότερο χώρο για να δείξει τα χαρακτηριστικά του. Αλλά ο επαγγελματισμός που δείχνει είναι εκπληκτικός και πάντα στηρίζει την ομάδα. Όλη η πίστωση ανήκει σε αυτόν».

Για το πόσο ξεζωριστό είναι να έχει ως πατρίδα του και την Ελλάδα και τη Βουλγαρία και την Κύπρο: «Είναι εκπληκτική εμπειρία. Για μένα, το διαβατήριο δεν κάνει τον άνθρωπο, είναι η κουλτούρα, τα συναισθήματα, το πού έχεις οικογένεια, όπου νιώθεις τους ανθρώπους κοντά σου. Λατρεύω όλες τις χώρες που έχω ζήσει γιατί μου έδωσαν κάτι. Η Κύπρος έδωσε και δίνει ακόμα στην αδερφή μου που ζει εκεί, στα ανίψια μου. Η Βουλγαρία τα έδωσε όλα στον πατέρα και τη μητέρα μου, και η Ελλάδα σε μένα. Είναι πολύ ιδιαίτερο να έχεις ανθρώπους που σε αγαπούν και που αγαπάς σε αυτές τις χώρες. Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό».

Για το αν είναι πιο μανιακός με το μπάσκετ εκείνος ή ο Σπανούλης: «Νομίζω ο Μπίλι με κερδίζει ακόμα. Είναι τόσο παθιασμένος με αυτό που κάνει. Γι’ αυτό έχουμε κοινά θέματα να συζητάμε, γιατί και οι δύο μπορούμε να μιλάμε για μπάσκετ για ώρες. Είναι προνόμιο να τον αποκαλώ φίλο μου, με στηρίζει πάντα, μιλάμε πολύ. Ξέρουμε ότι και οι δύο λατρεύουμε το μπάσκετ, και οι άλλοι άνθρωποι δεν μας αντέχουν όταν είμαστε μαζί, αλλά εμείς έχουμε την κοινή μας γλώσσα. Η τακτική με τον Σπανούλη είναι να μιλήσεις πρώτα για τα παιδιά και μετά να αρχίσεις το μπάσκετ. Μην κάνεις το λάθος να ξεκινήσεις με μπάσκετ».

Για το ότι ο Κέντρικ Ναν τον ψήφισε για MVP: «Είδα ότι και κάποιοι άλλοι παίκτες με ψήφισαν. Νιώθεις χαρούμενος όταν συμβαίνει αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κρατάμε χαμηλούς τόνους και να μην λέμε κάτι που θα προκαλέσει πολύ θόρυβο χωρίς λόγο».

Για το αν είναι δύσκολο να μην σκέφτονται το Final Four στο ΟΑΚΑ: «Είναι εύκολο. Δεν είναι δύσκολο γιατί το Final Four είναι 24 Μαΐου, σε έναν μήνα. Αν δεν κερδίσουμε στα playoffs, δεν θα πάμε εκεί. Δεν μπορούμε να το σκεφτόμαστε πριν τελειώσουμε τη δουλειά. Και έχουμε δύσκολη δουλειά. Αν όλοι σκέφτονται ότι η Μονακό έχει οκτώ παίκτες και θα είναι εύκολο, δεν θα είναι. Για να νικήσουμε, πρέπει να ιδρώσουμε, πρέπει να παλέψουμε και να είμαστε έτοιμοι».

Για το ματσάρισμα με τη Μονακό: «Θα είναι σκληρή. Είναι αθλητική ομάδα. Όταν έχεις οκτώ παίκτες, βρίσκεις τα λεπτά σου, βρίσκεις τον ρυθμό σου. Νιώθουν καλά. Δεν πρέπει να βασιζόμαστε στο πόσο κουρασμένοι είναι, πρέπει να κοιτάξουμε εμάς, την ομάδα μας, και να πάμε δυνατά. Όλοι θυμούνται τι έγινε πέρυσι στον ημιτελικό. Δεν πρέπει να το ξεχάσουμε, πρέπει να το κρατήσουμε ως δύναμη και να περάσουμε από αυτή τη δύσκολη σειρά.

Πρέπει να είμαστε σκληροί. Πολύ σκληροί. Δεν πρέπει να κάνουμε πίσω για κανέναν λόγο. Παίζουν σκληρά, μιλούν, προσπαθούν να δώσουν τον τόνο από την αρχή. Αλλά φέτος πρέπει να είναι διαφορετικά. Κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού έχεις σκαμπανεβάσματα, αλλά πρέπει να είσαι συνεπής και όλοι να δώσουν κάτι παραπάνω. Είναι τρία παιχνίδια… δηλαδή, τρεις νίκες. Πρέπει να προχωρήσουμε».

Για τις ομάδες που θα πάνε στο Final Four: «Κατά τη γνώμη μου, θα είμαστε εμείς, ο Παναθηναϊκός, η Φενέρ και η Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτή είναι η γνώμη μου, τώρα που μιλάμε. Σε δύο εβδομάδες θα δούμε».