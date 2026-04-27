Ολυμπιακός: Η Καρλάφτη παραμένει στην ομάδα του Πειραιά
Ο Ολυμπιακός κλείνει ένα – ένα τα μέτωπα στο τμήμα μπάσκετ Γυναικών, με την παραμονή της Ρένιας Καρλάφτη να είναι ένα από αυτά.
Η διεθνής φόργουορντ και ο Ολυμπιακός, στο ξεκίνημα των διαπραγματεύσεων, είχαν μια μικρή απόσταση στο οικονομικό, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Gazzetta, γεφυρώθηκε το τελευταίο διάστημα, με τις δύο πλευρές να φτάνουν στην οριστική συμφωνία.
Την περασμένη σεζόν η Ρένια Καρλάφτη μέτρησε 8 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ, με κορυφαία της εμφάνιση αυτή απέναντι στον Αθηναϊκό που μέτρησε 16 πόντους και 5 ασίστ.
Κρατώντας την Ρένια Καρλάφτη, ο Ολυμπιακός διατηρεί σε έναν σημαντικό βαθμό τον ελληνικό του κορμό, καθώς έχουν ήδη παραμείνει και οι Ελεάνα Χριστινάκη και Τζένη Κολλάτου.
