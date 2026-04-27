Η Ρένια Καρλάφτη παραμένει κάτοικος Πειραιά, με τις πληροφορίες του Gazzetta να αναφέρουν πως η διεθνής φόργουορντ συμφώνησε με τον Ολυμπιακό για επέκταση της συνεργασίας τους.

Ο Ολυμπιακός κλείνει ένα – ένα τα μέτωπα στο τμήμα μπάσκετ Γυναικών, με την παραμονή της Ρένιας Καρλάφτη να είναι ένα από αυτά.

Η διεθνής φόργουορντ και ο Ολυμπιακός, στο ξεκίνημα των διαπραγματεύσεων, είχαν μια μικρή απόσταση στο οικονομικό, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Gazzetta, γεφυρώθηκε το τελευταίο διάστημα, με τις δύο πλευρές να φτάνουν στην οριστική συμφωνία.

Την περασμένη σεζόν η Ρένια Καρλάφτη μέτρησε 8 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ, με κορυφαία της εμφάνιση αυτή απέναντι στον Αθηναϊκό που μέτρησε 16 πόντους και 5 ασίστ.

Κρατώντας την Ρένια Καρλάφτη, ο Ολυμπιακός διατηρεί σε έναν σημαντικό βαθμό τον ελληνικό του κορμό, καθώς έχουν ήδη παραμείνει και οι Ελεάνα Χριστινάκη και Τζένη Κολλάτου.

