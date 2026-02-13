Αϊβάζογλου: «Ονειρευόμαστε μια λίγκα που θα απευθύνεται σε ολόκληρο τον μπασκετικό κόσμο»

Το NBA Europe είναι προ των πυλών, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του NBA για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, Γιώργος Αϊβάζογλου, αναφέρθηκε σε μια τεράστια ευκαιρία για τους οργανισμούς που θα επενδύσουν στο νέο εγχείρημα.

Το NBA Europe προχωρά με γοργούς ρυθμούς για τη δημιουργία ενός πρωταθλήματος, το οποίο φιλοδοξεί να κυριαρχήσει από την πρώτη στιγμή στην Ευρώπη.

Εξάλλου, ο αναπληρωτής κομισάριος του NBA, Μαρκ Τέιτουμ, σχολίασε την πρόοδο που έχει συντελεστεί το τελευταίο διάστημα, καθώς και το πότε προγραμματίζεται η έναρξη της νέας λίγκας, ενώ ο Γιώργος Αϊβάζογλου εξήγησε ότι όλοι έχουν αντιληφθεί πως θα δημιουργηθεί κάτι πολύ μεγάλο και μελλοντικά ιδιαίτερα επωφελές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του NBA για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή ανέφερε στο πλαίσιο της ενημέρωσης που έγινε στο Λος Άντζελες προς τους Ευρωπαίους απεσταλμένους δημοσιογράφους: «Αυτό που οραματιζόμαστε είναι μία λίγκα που θα διεξάγεται στην Ευρώπη, αλλά θα απευθύνεται σε ολόκληρο τον μπασκετικό κόσμο. Εργαζόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση σχεδόν έναν χρόνο και τον τελευταίο μήνα είχαμε την ευκαιρία να μοιραστούμε τις σκέψεις και τα σχέδια μας αλλά και τον τρόπο που θέλουμε να λειτουργήσουμε με εκπροσώπους πολλών και διαφορετικών πλευρών του οικοσυστήματος και μείναμε πολύ ευχαριστημένοι από την πολύ θετική τους ανταπόκριση. Ο Τσους Μπουένο μόλις ανέλαβε, θα πρέπει να μιλήσει με τους μετόχους του και ελπίζουμε πολύ σύντομα να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να συνεργαστούμε».

Σε ερώτηση για τους Ευρωπαίους παίκτες που αυξάνονται και παίζουν ολοένα και πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στο ΝΒΑ: «Έχουμε περισσότερους από 70 Ευρωπαίους στην Αμερική και όπως γνωρίζετε, αρκετοί εξ' αυτών έχουν αναδειχθεί MVP της κανονικής περιόδου και των τελικών. Αυτό δείχνει πόσο καλή δουλειά γίνεται στην Ευρώπη και πόσο ακόμη καλύτερη μπορεί να γίνει με την βελτίωση των υποδομών.

Είναι μία τεράστια ευκαιρία για τους οργανισμούς που θα επενδύσουν, να γίνουν συνιδρυτές σε μία λίγκα που σε βάθος χρόνου θα αποφέρει κέρδη και νομίζω ότι όλοι οι συνομιλητές μας έχουν αντιληφθεί ότι θα δημιουργηθεί κάτι πολύ μεγάλο και μελλοντικά πολύ επωφελές».

«Έχουμε μιλήσει με την Παρτίζαν και τον Ερυθρό Αστέρα»

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει προβληματισμός για το εγχείρημα στην Αγγλία, από την άποψη ότι οι Άγγλοι δεν είναι τόσο συνδεδεμένοι με το μπάσκετ: «Το μπάσκετ στην Αγγλία είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές σπορ από την άποψη ότι όλα τα παιδιά άνω των 14 ετών, το προτιμούν μετά το ποδόσφαιρο. Την ίδια στιγμή, η Αγγλία είναι η μεγαλύτερη αγορά στην Ευρώπη και την Μέση Ανατολή για το ΝΒΑ! Οι Βρετανοί μπορεί να μην ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το ευρωπαϊκό ή το αγγλικό μπάσκετ, ωστόσο, βλέπουν ΝΒΑ. Και με δύο οργανισμούς από το Μάντσεστερ και το Λονδίνο να συμμετέχουν στο NBA Europe νομίζω ότι μπορεί να δημιουργηθεί η σωστή πλατφόρμα για να συνδεθούν με κάτι ευρωπαϊκό που θα έχει και την σύνδεση με το ΝΒΑ αλλά και με την τοπική κοινωνία. Ρίχνοντας το βάρος στην εκμάθηση των βασικών του αθλήματος και στην ανάπτυξη των υποδομών, σιγά-σιγά θα προκύψουν και Βρετανοί παίκτες οι οποίοι μπορούν να εμπνεύσουν και να κεντρίσουν το ενδιαφέρον, όπως έγινε με τον Γκάλη και το Eurobasket του '87 στην Ελλάδα».

Όσον αφορά το άνοιγμα στις σερβικές ομάδες, είπε: «Σαφώς τις θέλουμε και έχουμε μιλήσει με την Παρτίζαν και τον Ερυθρό Αστέρα. Ωστόσο, η φιλοσοφία αυτής της νέας λίγκας έχει να κάνει με την παντελή έλλειψη αποκλεισμού κάποιας αγοράς ή ομάδας. Όλες είναι ευπρόσδεκτες μέσα από την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, άλλωστε, μία από τις αρχές μας είναι και η επιβράβευση των εθνικών πρωταθλημάτων».

Ερωτηθείς για το πως οι ομάδες θα έχουν έσοδα, τόνισε «Το ΝΒΑ είναι γνωστό για την ικανότητα του στο marketing και την εμπορευματοποίηση του προϊόντος. Και όπως ανέφερα και πιο πριν σκεφτόμαστε να δημιουργήσουμε κάτι που θα έχει παγκόσμια απήχηση και το οποίο θα αποσκοπεί στο να εκπέμψει την παγκοσμιοποίηση που εκπέμπει το ΝΒΑ. Αν σκεφτείτε ότι η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ έχουν φιλάθλους σε όλο τον κόσμο θα ήταν για μας λάθος να μην έχουμε αυτή την επιδίωξη. Επίσης υπάρχουν στενοί συνεργάτες μας στο ΝΒΑ, οι οποίοι θέλουν να στηρίξουν και αυτή την νέα προσπάθεια. Όσον αφορά στο οικονομικό κομμάτι, τα νέα υπερσύγχρονα γήπεδα θα παίξουν ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Από την άποψη ότι δεν θα αποφέρουν έσοδα μόνο από αυτούς καθεαυτούς τους αγώνες μπάσκετ, αλλά και από άλλες παράπλευρες εκδηλώσεις. Το μοντέλο μας έχει αποδείξει ότι μπορεί να μας αποφέρει έσοδα, τα οποία θα επενδύσουμε πίσω ώστε να προκύψουν κέρδη».

Σε ερώτηση για τα πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά των Ευρωπαίων φιλάθλων σε σύγκριση με το κοινό του ΝΒΑ: «Μας αρέσει το πάθος, η αντιπαλότητα και η καλώς εννοούμενη τρέλα, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να διασφαλίσουμε την οικογενειακή ατμόσφαιρα στην οποία οι φίλαθλοι μπορούν να έρθουν με τα παιδιά τους και σε αυτό το κομμάτι παίζει τεράστιο ρόλο το γήπεδο, οι συνθήκες, οι ανέσεις και η ασφάλεια».