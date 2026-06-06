Η FIFA αναθεώρησε την πολιτική της αναφορικά με την απαγόρευση των μπουκαλιών νερού στα γήπεδα του Μουντιάλ 2026, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προέκυψαν.

Η FIFA άλλαξε γνώμη για τα μπουκάλια νερού στο Μουντιάλ 2026! Η απόφαση τα απαγόρευε στα γήπεδα της διοργάνωσης, όμως το «κύμα διαμαρτυριών» που προκλήθηκε, ανάγκασε τη Διεθνή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να αναθεωρήσει.

Έτσι στα γήπεδα του επικείμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι θεατές στα γήπεδα των ΗΠΑ και του Καναδά θα μπορούν να έχουν μαζί τους στο γήπεδο σφραγισμένο πλαστικό μπουκάλι νερού έως 590 ml. Ακόμη παραμένει μετέωρο το τι θα ισχύσει στα γήπεδα του Μεξικού.

Η FIFA αρχικά είχε επιτρέψει την είσοδο των θεατών με διάφανα πλαστικά μπουκάλια έως ένα λίτρο, όμως στη συνέχεια το απαγόρευσε. Φίλαθλοι, πολιτικοί και διάφορες οργανώσεις κινητοποιήθηκαν σύσσωμες, ασκώντας έντονη πίεση.

Εντέλει η πίεση απέφερε... καρπούς και η απαγόρευση έπαψε να ισχύει. Παράλληλα οι προειδοποιήσεις ειδικών αναφορικά με τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες που προβλέπονται στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, ανάγκασαν τη FIFA να υποχωρήσει.

Πλέον, οι θεατές των αγώνων θα μπορούν να έχουν μαζί τους μπουκάλια νερού και σε περίπτωση που θέλουν να αγοράσουν στο γήπεδο, η τιμή τους θα κυμαίνεται από έξι έως εννέα δολάρια.