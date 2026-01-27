Manchester Basketball: Η ζωή ανάμεσα στη Σίτι και τη Γιουνάιτεντ
Η επιτυχία στον βρετανικό Βορρά μετριέται παραδοσιακά σε κατακτήσεις Champions League, και ο πρόεδρος της Manchester Basketball, Μπεν Πίρσον, εξηγεί στο Gazzetta τι σημαίνει για μια ομάδα μπάσκετ να επιβιώνει ανάμεσα στη Σίτι και τη Γιουνάιτεντ, βάζοντας στην εξίσωση και το NBA Europe.
Συνέντευξη στον ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
@Giannis_Stavr
Το Μάντσεστερ κουβαλά την αίγλη της ανεπίσημης πρωτεύουσας του βρετανικού Βορρά, που δεν σταματά να μεταμορφώνεται σε υπερμοντέρνα μητρόπολη, ενώ η βαριά προφορά των ντόπιων λειτουργεί ως χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας περιοχής όπου η αθλητική καταξίωση μετριέται παραδοσιακά σε κατακτήσεις Champions League. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Manchester Basketball, Μπεν Πίρσον, έδωσε από την πρώτη στιγμή της συζήτησης την εικόνα ενός ανθρώπου που δεν έχει διάθεση να μπλέξει την αληθινή ζωή με τα παραμύθια, αλλά πορεύεται με ανοιχτό μυαλό. Εξάλλου, γνωρίζει και ο ίδιος ότι το μπάσκετ παλεύει να διεκδικήσει το δικό του μερίδιο στο Νησί, δίχως αξιώσεις να γίνει σειρά όπως το «The English Game», εντούτοις έχοντας την πρόκληση να ιντριγκάρει τους Βρετανούς να ασχοληθούν σοβαρά μαζί του. Η πιο πρόσφατη αναφορά σχετικά με το NBA Europe ήταν το ενδεχόμενο συμμετοχής της Manchester Basketball, και ο Μπεν Πίρσον εξήγησε στο Gazzetta πώς είναι η ζωή ανάμεσα στη Σίτι και τη Γιουνάιτεντ. Ο διοικητικός ηγέτης του franchise μίλησε για την προοπτική παρουσίας στη λίγκα που προωθεί το ΝΒΑ στην Ευρώπη, αλλά και για το μέλλον του μπάσκετ στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Μπάσκετ σε μια Ποδοσφαιρική Πόλη
Το Μάντσεστερ συνιστά παγκόσμιο σημείο αναφοράς στον χώρο του ποδοσφαίρου. Τι σημαίνει, όμως, στην πράξη η λειτουργία και η στρατηγική ανάπτυξη μιας ομάδας μπάσκετ σε μια πόλη όπου δεσπόζουν η Γιουνάιτεντ και η Σίτι;
«Η παρουσία σε μια πόλη με ισχυρή αθλητική παράδοση, όπως το Μάνστεστερ, αποτελεί ουσιαστικό πλεονέκτημα. Σημαίνει ότι δραστηριοποιείσαι σε ένα περιβάλλον όπου ο αθλητισμός έχει βαθιά αξία για την κοινωνία και αυτό συνιστά πραγματικό προνόμιο. Η Γιουνάιτεντ και η Σίτι δεν κυριαρχούν απλώς στο ποδόσφαιρο, αλλά διαμορφώνουν ένα κοινό με αθλητική παιδεία, που εκτιμά τις ποιοτικές αθλητικές εμπειρίες.
Το αθλητικό οικοσύστημα εδώ είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένο. Ενδεικτικά, το MCR Active και το έργο που υλοποιούν ο Γιάρβ Άμπας, η Ιβόν Ο’Μάλεϊ και οι συνεργάτες τους καλύπτουν δεκάδες αθλήματα. Σε ολόκληρη την πόλη λειτουργούν προπονητικά κέντρα υψηλών επιδόσεων για διάφορα σπορ όπως το ράγκμπι, η κολύμβηση, η ποδηλασία, τα Παραολυμπιακά αθλήματα, το κρίκετ και το αμερικανικό ποδόσφαιρο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους Μάνσεστερ Τάιτανς, που κατέκτησαν το εθνικό πρωτάθλημα.
Παράλληλα, το Μάντσεστερ φιλοξενεί σημαντικούς εθνικούς και διεθνείς αθλητικούς φορείς, όπως την Εθνική ομάδα μπάσκετ Γυναικών της Μεγάλης Βρετανίας, την Aquatics GB, την Ολυμπιακή ομάδα ποδηλασίας και το Εθνικό Κέντρο σκουός. Η Γιουνάιτεντ και η Σίτι θέτουν αναμφίβολα πολύ υψηλά στάνταρ. Ωστόσο, το ίδιο ισχύει και για την πόλη συνολικά. Προτιμούμε ξεκάθαρα να αναπτύσσουμε έναν μπασκετικό οργανισμό σε μια περιοχή που ενδιαφέρεται ουσιαστικά και με πάθος για τον αθλητισμό, παρά σε ένα περιβάλλον όπου ο αθλητισμός έχει δευτερεύοντα ρόλο. Για τον λόγο αυτό, εγώ και η οικογένεια Σέργουντ επιλέξαμε συνειδητά το Μάντσεστερ».
Σε μια πόλη όπως το Μάνστεστερ όπου το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς άθλημα, αλλά πολιτιστικό φαινόμενο, το μπάσκετ πρέπει να ορίσει την ταυτότητά του σε αντιδιαστολή ή παράλληλα με αυτό;
«Η αντιπαράθεση δεν λειτουργεί και δεν είναι απαραίτητη. Το ποδόσφαιρο αποτελεί κομμάτι της ταυτότητας του Μάντσεστερ, και το μπάσκετ δεν χρειάζεται να συγκρουστεί με αυτήν για να ανήκει εδώ. Προσφέρουμε κάτι διαφορετικό, ταχύτερο, πιο οικείο και φιλικό για οικογένειες. Όταν γίνεται σωστά, οι άνθρωποι δεν βλέπουν το μπάσκετ ως εναλλακτική του ποδοσφαίρου. Το επιλέγουν ως συμπλήρωμά του. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που επιλέγεις να υποστηρίξεις, ενώ το ποδόσφαιρο δεν συνιστά επιλογή. Γεννιέσαι μέσα του και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της οικογενειακής και κοινωνικής σου ταυτότητας».
Θεωρείτε ότι το μπάσκετ στο Μάντσεστερ παλεύει για να κερδίσει την προσοχή ή για να ξεπεράσει την αδιαφορία; Και ποια από τις δύο μάχες είναι πιο δύσκολη;
«Η απάντηση είναι και τα δύο. Η επαγγελματική ομάδα μπάσκετ είχε υποβαθμιστεί σε επίπεδο διοίκησης και επενδύσεων για πολλά χρόνια. Έχουν περάσει πάνω από είκοσι χρόνια από την χρυσή εποχή, στα τέλη των 90s, όταν προσέλκυε χιλιάδες φιλάθλους και την καθοδηγούσε ο Νικ Νερς, ο νυν κόουτς των Φιλαδέλφεια Σίξερς. Η προσοχή δύσκολα κερδίζεται, και στο Μάντσεστερ υπάρχουν πολλοί λόγοι που την δικαιολογούν.
Το ενθαρρυντικό είναι ότι, μόλις οι άνθρωποι παρακολουθήσουν έναν αγώνα, η αδιαφορία εξαφανίζεται γρήγορα. Το μπάσκετ αποτελεί ένα ισχυρό προϊόν ζωντανής εμπειρίας. Έχουμε επίσης εργαστεί συστηματικά για τη βελτίωση της εμπειρίας εκτός παρκέ, με νέους προμηθευτές εστίασης, δραστηριότητες για παιδιά, ψυχαγωγία κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου και άλλες υπηρεσίες. Η πραγματική πρόκληση παραμένει να φέρουμε τους ανθρώπους να ζήσουν για πρώτη φορά έναν αγώνα μπάσκετ».
Θα τα κατάφερνε η Manchester Basketball ευκολότερα σε μια πόλη χωρίς δύο παγκόσμιες ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις, ή μήπως η παρουσία της Γιουνάιτεντ και της Σίτι, αντιφατικά, λειτουργεί υπέρ του οργανισμού;
«Είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς με βεβαιότητα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η πόλη έχει υψηλές απαιτήσεις από τις ομάδες της, και εμείς θέτουμε υψηλούς στόχους για τη Manchester Basketball. Στη μόλις δεύτερη σεζόν μας, συμμετείχαμε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια (σ.σ. στην ENBL, στην οποία συμμετέχει επίσης ο Ηρακλής). Στοχεύουμε όχι μόνο στην εγχώρια επιτυχία, αλλά και σε διεθνή διάκριση».
Πώς μπορεί να οριστεί η επιτυχία σε μια πόλη όπου η αθλητική καταξίωση μετριέται παραδοσιακά σε κατακτήσεις Champions League και σε παγκόσμια απήχηση φιλάθλων;
«Η δημιουργία αυτού του οργανισμού ξεκίνησε στα τέλη Αυγούστου του 2024, μόλις τέσσερις εβδομάδες πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. Δεν υπήρχε όνομα, δεν υπήρχε ρόστερ, δεν υπήρχε προπονητικό επιτελείο. Ο μοναδικός εργαζόμενος ήταν ο Ντομινίκ Άλεν, στον οποίο προστέθηκε λίγο αργότερα ο Πιτ Σίμονς. Σε εκείνη τη φάση, η έννοια της επιτυχίας ήταν απολύτως στοιχειώδης: να καταφέρουμε απλώς να παρουσιάσουμε μια λειτουργική ομάδα και να ξεκινήσει κανονικά η σεζόν. Οι δύο τους ανταποκρίθηκαν με τρόπο εξαιρετικό, μέσα σε συνθήκες έντονης πίεσης και ακραίου φόρτου εργασίας, μια εμπειρία που, ιδανικά, δεν θα χρειαστεί να επαναληφθεί.
Σε βάθος χρόνου, η επιτυχία για εμάς αποκτά διαφορετικό περιεχόμενο. Σημαίνει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, την επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα και την επανατοποθέτηση της Manchester Basketball στον αθλητικό χάρτη της πόλης, του Ηνωμένου Βασιλείου και, ευρύτερα, του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Ένα συγκεκριμένο και μετρήσιμο παράδειγμα αυτής της πορείας είναι η επιστροφή μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από είκοσι χρόνια. Το γεγονός αυτό έχει βαρύνουσα σημασία. Ασφαλώς, ο στόχος της κατάκτησης τίτλων παραμένει υπαρκτός, όμως πέρα από τα τρόπαια, η ευρωπαϊκή παρουσία λειτουργεί ως σαφής ένδειξη σταθερότητας, αξιοπιστίας και πρόθεσης για επενδύσεις και πρόοδο. Υποδηλώνει ότι ο οργανισμός περνά σε μια νέα φάση ωρίμανσης και εξωστρέφειας.
Άλλωστε, η ιστορία της πόλης αποδεικνύει ότι το Μάντσεστερ έχει τη δυναμική να στηρίξει το μπάσκετ σε μεγάλη κλίμακα. Σε προηγούμενες περιόδους, αγώνες της πόλης προσέλκυσαν περισσότερους από 10.000 θεατές, σε εποχές όπου προπονητές όπως ο Νικ Νερς και ο Κρις Φιντς δραστηριοποιούνταν στη λίγκα. Το ενδιαφέρον και οι προοπτικές δεν αποτελούν θεωρητική υπόθεση. Είναι ήδη καταγεγραμμένη πραγματικότητα».
Σας ανησυχεί το ότι το βρετανικό μπάσκετ κρίνεται με κριτήρια του ποδοσφαίρου, που απλώς δεν ταιριάζουν σε αυτό;
«Αυτό είναι ένα από τα τελευταία πράγματα που με ανησυχούν. Το ποδόσφαιρο έχει τη δική του μοναδική οικονομία, ιστορία και υποδομή. Το μπάσκετ δεν πρέπει να συγκρίνεται με τα πρότυπα της Premier League. Πρέπει να αξιολογείται με βάση τα δικά του δεδομένα: σωστή διοίκηση, βιωσιμότητα, ανάπτυξη και σύνδεση με τις νεότερες γενιές. Όταν αυτά λειτουργούν όπως πρέπει, η επιτυχία έρχεται φυσιολογικά».
Ποιο είναι το μεγαλύτερο λανθασμένο στερεότυπο που έχουν οι οπαδοί του ποδοσφαίρου για το βρετανικό μπάσκετ; Και ποια είναι η πιο διαδεδομένη παρανόηση που έχουν οι άνθρωποι του μπάσκετ για το Μάντσεστερ;
«Δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματός τους. Ίσως το πιο κοινό είναι ότι δεν αντιλαμβάνονται πως το μπάσκετ αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και διαθέτει πολύ ισχυρή απήχηση σε νεαρό και πολυπολιτισμικό κοινό. Κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι το Μάντσεστερ είναι πολύ ποδοσφαιρικό για να στηρίξει οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Στην πράξη, όμως, η πόλη είναι μία από τις πλέον αθλητικά καταρτισμένες της Ευρώπης. Όταν το προϊόν είναι καλό, η πόλη ανταποκρίνεται άμεσα».
Ζώντας Ανάμεσα σε Δύο Γίγαντες
Πώς μπορείτε να χτίσετε μια αυθεντική αθλητική ταυτότητα όταν δύο παγκόσμια brands δίπλα σας ορίζουν την επιτυχία σε σχεδόν απλησίαστα επίπεδα;
«Η ταυτότητα προκύπτει από τις αξίες και τη συνέπεια, από τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τους φιλάθλους σου, τον τρόπο που επενδύεις στις βάσεις της πυραμίδας και τον τρόπο που είσαι παρών καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Προσπαθήσαμε να ηγηθούμε μέσω των πράξεων και όχι μόνο των λόγων, όπως ανέφερα και στο αρχικό μου μήνυμα προς τους φιλάθλους. Παράλληλα, επιδιώκουμε να επικοινωνούμε μαζί τους ειλικρινά και ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Η Μάνσεστερ Σίτι δεν είχε πάντα το μέγεθος που διαθέτει σήμερα. Η Manchester Basketball μπορεί επίσης να στοχεύει ψηλά. Και δεν πρόκειται μόνο για τους δύο γίγαντες του ποδοσφαίρου. Επισκέφθηκα έναν αγώνα της Μπόλτον στην EFL League One, παρουσιάζοντας ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου, εξαιρετική εμπειρία για τους φιλάθλους, με πάνω από 20.000 θεατές. Σκεφτείτε, επίσης, τη Μάκλσφιλντ να νικάει την Κρίσταλ Πάλας στο FA Cup, παραδείγματα που δείχνουν ότι η επιτυχία μπορεί να έρθει ακόμα και απέναντι στους μεγάλους».
Σε ποιο βαθμό η αποφυγή σύγκρισης με το ποδόσφαιρο γίνεται κομμάτι του DNA της Manchester Basketball;
«Το μπάσκετ έχει τη δική του κουλτούρα και τη δική του παγκόσμια γλώσσα. Εμείς εστιάζουμε σε αυτήν, αντί να δανειζόμαστε στοιχεία από άλλους. Ο βασικός λόγος που χρησιμοποιούμε το ποδόσφαιρο για συγκρίσεις είναι απλώς για να εξηγήσουμε πώς λειτουργούν οι εγχώριες και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παράλληλα, υπενθυμίζουμε μερικά βασικά πλεονεκτήματα: παίζουμε σε κλειστό χώρο, δεν κινδυνεύετε από τη βροχή και δεν θα κρυώσετε (γέλια). Και μπορείτε να απολαύσετε μπύρα και φαγητό στη θέση σας, κάτι που δεν συμβαίνει στο ποδόσφαιρο!»
Η συνύπαρξη ανάμεσα σε δύο γίγαντες σας αναγκάζει να παίρνετε πιο κοφτές αποφάσεις ή σας εξαντλεί πριν καν ξεκινήσει το παιχνίδι;
«Ακόμα κι αν βρισκόμασταν σε μια πόλη χωρίς ποδοσφαιρικούς συλλόγους, θα εξακολουθούσαμε να είμαστε ιδιαίτερα προσηλωμένοι στις αποφάσεις μας και να θέτουμε υψηλούς στόχους. Το γεγονός ότι δραστηριοποιούμαστε στο Μάντσεστερ μάς δίνει την ευκαιρία να παρατηρούμε τι κάνουν ή τι έχουν κάνει μερικοί από τους κορυφαίους συλλόγους στον κόσμο και να αντλούμε τρόπους για να τα εφαρμόσουμε στον δικό μας οργανισμό. Πρόκειται για μια εξαιρετική δυνατότητα. Επιπλέον, οι ίδιοι οι σύλλογοι υπήρξαν πολύ ανοιχτοί και συνεργάσιμοι μαζί μας, κάτι που εκτιμούμε ιδιαίτερα».
Η Matchday Εμπειρία
Ένας αγώνας της Manchester Basketball έχει σχεδιαστεί για να μετατρέψει τους οπαδούς του ποδοσφαίρου σε φίλους του μπάσκετ ή για να προσφέρει κάτι που το ποδόσφαιρο δεν μπορεί;
«Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε κάτι που το ποδόσφαιρο δεν μπορεί. Το ποδόσφαιρο είναι καταπληκτικό, και εγώ αγαπώ αυτό το άθλημα, αλλά είναι επίσης μεγάλο, δαπανηρό και, από τη φύση του, κάπως απόμακρο. Το μπάσκετ, αντίθετα, είναι οικείο, γρήγορο και προσιτό. Καθίστε δίπλα στο παρκέ σε έναν αγώνα μπάσκετ και δείτε από κοντά τον απίστευτο συνδυασμό μεγέθους και αθλητικότητας, είναι πραγματικά εκπληκτικό. Όπως εξήγησα νωρίτερα, προσφέρουμε μια εμπειρία σε κλειστό χώρο. Ο καιρός είναι πάντα καλός, μπορείτε να απολαύσετε φαγητό και μπύρα στις θέσεις σας και μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι δεν θα τελειώσει 0-0».
Πώς αξιολογείτε την καλή ατμόσφαιρα όταν η βρετανική αθλητική κουλτούρα έχει διαμορφωθεί σχεδόν αποκλειστικά από ποδοσφαιρικά συνθήματα και αντιπαλότητες στο χορτάρι;
«Η απόδειξη βρίσκεται στην επιστροφή των φιλάθλων: σε εκείνους που έρχονται ξανά και ξανά στους αγώνες και σε όσους μιλούν για την εμπειρία τους στους φίλους τους. Η ατμόσφαιρα στο μπάσκετ είναι συλλογική, με παιδιά, οικογένειες, φανατικούς οπαδούς και νέους φιλάθλους. Η ενέργεια και η αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων έχουν μεγαλύτερη σημασία από την ένταση του ήχου. Η παραδοσιακή ατμόσφαιρα του βρετανικού ποδοσφαίρου είναι βασισμένη στην ταυτότητα και συχνά αντιθετική. Αυτό είναι μέρος της ομορφιάς του ποδοσφαίρου, αλλά το μπάσκετ είναι διαφορετικό. Από τη φύση του είναι διεθνές. Η μουσική, ο ρυθμός, η παρουσίαση, όλα αντικατοπτρίζουν αυτή τη διεθνή διάσταση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα μοντέρνα, συμπεριληπτική και παγκοσμίως μπασκετική, που ταυτόχρονα να θυμίζει ξεκάθαρα Μάντσεστερ! Έχουμε μια σπουδαία εκδήλωση στις 30 Ιανουαρίου, τον αγώνα RepTheCity, μια γιορτή για την πόλη».
Η βάση φιλάθλων της Manchester Basketball επηρεάζεται από το ποδόσφαιρο; Θα συναντήσουμε ανάμεσά τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ ή της Σίτι;
«Απόλυτα! Και συχνά οπαδούς και των δύο ομάδων, που κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλον. Το μπάσκετ μπορεί να λειτουργήσει ως ουδέτερο έδαφος σε μια πόλη όπου οι ποδοσφαιρικές προτιμήσεις έχουν βαθιά φυλετικά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματά του. Το μπάσκετ είχε παραμεληθεί για καιρό στη Μεγάλη Βρετανία, όμως η βάση των φιλάθλων του είναι εξαιρετικά παθιασμένη. Πιστεύω ότι υπάρχει ένας μοναδικός δεσμός ανάμεσά τους. Θα σημείωνα επίσης ότι τα χρώματά μας έχουν επιλεγεί, πολύ συνειδητά, ώστε να μην παίρνουν θέση στη συζήτηση Κόκκινοι εναντίον Μπλε»!
Η Κοινότητα στο Επίκεντρο
Η δέσμευση προς την κοινότητα αποτελεί ηθική ευθύνη ή στρατηγική επιβίωσης για έναν μπασκετικό οργανισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο;
«Είναι και τα δύο. Δεν μπορείς να χτίσεις έναν ανθεκτικό μπασκετικό σύλλογο στη Μεγάλη Βρετανία χωρίς ισχυρές ρίζες στην κοινότητα. Ακόμα κι αν ήταν δυνατόν, δεν θα ήταν ο σωστός τρόπος να διοικείς έναν σύλλογο. Ένα από τα πρώτα βήματα μόλις πατήσαμε γερά στα πόδια μας ήταν να διερευνήσουμε πώς θα φέρουμε τους παίκτες μας στα σχολεία, πώς θα συνεργαστούμε με τα προγράμματα των ακαδημιών και πώς θα αξιοποιήσουμε τους πόρους μας για να ανακαινίσουμε γήπεδα μπάσκετ προς όφελος της κοινότητας. Η διαδικασία πήρε χρόνο, αλλά θα ξεκινήσουμε τις ανακαινίσεις σε δύο ανοιχτά γήπεδα στο Μάντσεστερ μόλις βελτιωθεί ο καιρός τον Απρίλιο.
Για να αναπτυχθεί το μπασκετικό ταλέντο, πρέπει να δώσουμε στα παιδιά την ευκαιρία να παίζουν από μικρή ηλικία, τόσο στα σχολεία όσο και στις κοινότητες, με ποιοτικά γήπεδα και ικανούς προπονητές. Πρόκειται για ένα σχέδιο με ορίζοντα δεκαετίας, που δεν αφορά μόνο τον επόμενο αγώνα. Το μπάσκετ εμπνέει και είναι προσιτό. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι μπορείς να γίνεις ένας Kaiyem Cleary ή μια Irene Oboavwoduo, δύο παιδιά από το Γκόρτον, μια εργατική γειτονιά του Μάντσεστερ δίπλα στο γήπεδό μας, που με σκληρή δουλειά έφτασαν να παίξουν στις μικρές εθνικές ομάδες της Μεγάλης Βρετανίας. Και το καλύτερο; Μπορείς να έρθεις σε έναν αγώνα, να τους δεις από κοντά, να τους γνωρίσεις και να τους δώσεις ένα high five. Στην Premier League, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό».
Μπορεί το μπάσκετ να φτάσει σε κοινότητες που το ποδόσφαιρο έχει ήδη χάσει ή δεν έχει ποτέ πραγματικά αγγίξει;
«Το ποδόσφαιρο έχει τεράστια δημοφιλία, ωστόσο ορισμένα τμήματα της κοινότητας μπορεί να νιώθουν αποκλεισμένα ή να μην αποτελούν προτεραιότητα, καθώς η Premier League εστιάζει στο παγκόσμιο κοινό. Το μπάσκετ, αντίθετα, μπορεί να προσεγγίσει ανθρώπους που δεν νιώθουν καλεσμένοι σε αυτούς τους χώρους, είναι οικονομικά προσιτό, πολιτισμικά ευέλικτο και βαθιά συνδεδεμένο με τη συμμετοχή στην κοινότητα. Αυτό δεν αποτελεί κριτική προς το ποδόσφαιρο. Είναι μια ευκαιρία για το μπάσκετ».
Σε ποιο βαθμό εξαρτάται το μέλλον της Manchester Basketball από ανθρώπους που σήμερα δεν ταυτίζονται καθόλου με τον αθλητισμό;
«Σε σημαντικό βαθμό. Το μπάσκετ βρίσκεται στη διασταύρωση αθλητισμού, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Πολλοί άνθρωποι έρχονται σε επαφή με το άθλημα μέσω της κοινότητας, της μουσικής, της μόδας ή των κοινωνικών σχέσεων, όχι μέσα από την παραδοσιακή αθλητική οπαδική ταυτότητα».
Πίσω από τα Παρασκήνια: Λειτουργία και Υποδομές
Ποια είναι η μεγαλύτερη πραγματικότητα στη λειτουργία ενός μπασκετικού συλλόγου στη Μεγάλη Βρετανία που οι εξωτερικοί παρατηρητές δεν βλέπουν ποτέ;
«Το πόσο περίπλοκα μπορούν να είναι όλα. Η πρόσβαση στο γήπεδο, η στελέχωση, οι πληρωμές, τα ταξίδια, η διοίκηση, ακόμα και μικρά ζητήματα μπορούν γρήγορα να εξελιχθούν σε μεγάλα προβλήματα. Οι άνθρωποι βλέπουν τον αγώνα, δεν βλέπουν όμως τη συνεχή δουλειά που απαιτείται για να διατηρηθεί σταθερή η δομή του οργανισμού. Πολλοί από τους παίκτες έρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο από μεγάλα κολέγια των ΗΠΑ, παίζοντας για πρώτη φορά ως επαγγελματίες. Η μετάβαση στον επαγγελματικό χώρο του μπάσκετ είναι σύνθετη, και οι απαιτήσεις ενός τόσο απαιτητικού αθλήματος κάνουν τη χρονιά ιδιαίτερα απαιτητική. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε τους παίκτες μας. Αυτό αποτελεί επίσης ένα μεγάλο πλεονέκτημα για εμάς στη Μεγάλη Βρετανία, αφού βρισκόμαστε πιο κοντά στις ΗΠΑ και μιλάμε αγγλικά. Η μετάβαση είναι σαφώς πιο εύκολη σε σύγκριση με άλλες λίγκες. Η λίγκα μας είναι μοναδικά δομημένη ώστε να λειτουργεί ως ισχυρό μονοπάτι για το NBA, καθώς αναπτύσσεται μαζί με τις ακαδημίες μας».
Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στη βιωσιμότητα και τη φιλοδοξία στο βρετανικό μπάσκετ;
«Ιστορικά, ήταν πολύ λεπτή. Πολλοί σύλλογοι στη Μεγάλη Βρετανία ήταν οικονομικά αδύναμοι και μια κακή σεζόν μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την επιβίωσή τους. Ωστόσο, σήμερα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο μετάβασης. Περισσότεροι ιδιοκτήτες με ισχυρούς πόρους εισέρχονται στον χώρο, οι δομές της λίγκας βελτιώνονται και αυτό καθιστά την ανάπτυξη πιο ασφαλή, όχι μόνο για τους ισχυρότερους συλλόγους, αλλά και για εκείνους με περιορισμένα μέσα, καθώς η ανάπτυξη της Super League Basketball ωφελεί όλους. Ταυτόχρονα, χρειάζεται ανασχεδιασμός της κρατικής υποστήριξης. Είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία που υπάρχει τόσο στην κυβέρνηση όσο και στη λίγκα μας, ώστε οι ευκαιρίες που προκύπτουν από την ενισχυμένη εμπλοκή του NBA να μη χαθούν».
Η λειτουργία σε μια λιγότερο ανεπτυγμένη μπασκετική αγορά σας επιτρέπει να χτίσετε υγιείς δομές από την αρχή ή επιβραδύνει τα πάντα;
«Η απάντηση είναι και τα δύο. Έχουμε ένα άθλημα Tier-1 σε μια χώρα Tier-1, με απαιτητικούς φιλάθλους, χορηγούς και υποδομές. Ωστόσο, το ίδιο το μπάσκετ παραμένει σε στάδιο ανάπτυξης, δίνοντάς μας την ευκαιρία να χτίσουμε σωστά από τα θεμέλια. Αυτό μπορεί να επιβραδύνει τα πράγματα βραχυπρόθεσμα, όμως αν γίνει η σωστή δουλειά, το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο ανθεκτικό. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διαχειριστούμε πολύπλοκες σχέσεις και παρελθούσες κακές εμπειρίες, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν μείνει πίσω».
Το NBA Europe
Αν το Μάντσεστερ γινόταν στο μέλλον κόμβος του NBA Europe, πώς θα μπορούσε η Manchester Basketball να επωφεληθεί και να συμβάλει στο να εδραιωθεί η πόλη ως κορυφαίο μπασκετικό κέντρο;
Το Μάντσεστερ είναι ήδη ένα μπασκετικό κέντρο υψηλού επιπέδου, με προγράμματα εκπαίδευσης, ανάπτυξης, προπονητικής και υποδομές. Λειτουργούν ακαδημίες όπως οι Magic & Mystics και οι Jr. Giants, όμως χρειάζονται περαιτέρω επενδύσεις και οι κατάλληλοι διαχειριστές για να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο. Απαιτείται επίσης μεγαλύτερη συνεργασία, καθώς είμαστε πιο δυνατοί όταν δουλεύουμε μαζί. Η πόλη φιλοξενεί αγώνες της Εθνικής Γυναικών της Μεγάλης Βρετανίας και διαθέτει κορυφαίες αθλητικές υποδομές κοντά στο Etihad Campus. Μάλιστα, το NBA έχει ήδη ξεκινήσει πρόγραμμα προπονητών στο Μάντσεστερ.
Η Manchester Basketball βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με το NBA, την Basketball England, τον εθνικό φορέα διοίκησης του μπάσκετ στην Αγγλία, και τον οργανισμό MCR Active, εξετάζοντας τρόπους συνεργασίας που θα μετατρέψουν το Μάντσεστερ σε μπασκετικό προορισμό υψηλού επιπέδου και θα διευρύνουν την πρόσβαση στο άθλημα σε όλη την πόλη και τη χώρα. Παράλληλα, εμείς και η οικογένεια Σέργουντ συζητάμε με την JPM και το NBA σχετικά με τη νέα ευρωπαϊκή λίγκα, εξετάζοντας το ενδεχόμενο υποβολής πρότασης για το franchise. Μια τέτοια εξέλιξη θα μας τοποθετούσε στην πρώτη γραμμή, ώστε το Μάνσεστερ να γίνει το κορυφαίο μπασκετικό κέντρο του βορρά».
Μπορεί η παρουσία του NBA Europe να φέρει μεγαλύτερη αναγνώριση και επενδύσεις στο βρετανικό μπάσκετ, δημιουργώντας ευκαιρίες για συλλόγους και παίκτες;
«Τώρα απαιτούνται οι κατάλληλες δομές, ώστε αυτό το νέο κεφάλαιο να οργανωθεί σωστά και να διασφαλιστεί ότι η τεράστια δυναμική του θα αξιοποιηθεί στο έπακρο. Παράλληλα, η προοπτική που φέρνει το NBA Europe στέλνει μήνυμα σοβαρότητας και ανοίγει πόρτες σε χορηγούς, ΜΜΕ και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης».
Το NBA Europe θα αναβαθμίσει το βρετανικό μπάσκετ ή κινδυνεύει να το επαναπροσδιορίσει μέσα από αμερικανικό πρίσμα;
«Το μπάσκετ είναι παγκόσμιο και το NBA αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του, όμως στην Ευρώπη οι μπασκετικοί σύλλογοι διαθέτουν πλούσια παράδοση. Η ευκαιρία βρίσκεται στη σύνθεση και τη συνεργασία, όχι στην αντικατάσταση. Στη Μεγάλη Βρετανία τα πράγματα είναι πιο απλά, καθώς δεν διαθέτουμε τεράστιους ιστορικούς συλλόγους όπως στην ηπειρωτική Ευρώπη. Το βρετανικό μπάσκετ σημειώνει πρόοδο, είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε παίκτες να φτάνουν στα αμερικανικά κολέγια και στο NBA, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό να διαφυλάξουμε στη χώρα μας και να μην αφήσουμε την ανάγκη για διατήρηση της παράδοσης να εμποδίσει την πρόοδο, απλώς επειδή προέρχεται από έναν αμερικανικό οργανισμό».
Θα μπορούσε το NBA Europe να προσδώσει κύρος και μεγαλύτερη προβολή στο βρετανικό μπάσκετ ή, αντίθετα, θα επέβαλλε ένα αμερικανικό πρότυπο που θα αποδυνάμωνε την τοπική ταυτότητα και την παραδοσιακή κουλτούρα των συλλόγων;
«Το NBA Europe συζητείται στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη FIBA, έναν οργανισμό που αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη του αθλήματος από τη βάση και στην ανάδειξη γηγενών παικτών μέσω των δομών των διοργανώσεών του. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, εφόσον ο σχεδιασμός είναι προσεκτικός και ισορροπημένος, η ενίσχυση της αξιοπιστίας και της προβολής δεν είναι αναγκαστικά ασύμβατη με τη διατήρηση της τοπικής ταυτότητας.
Παρά ταύτα, απαιτείται μια κριτική αποτίμηση της σημερινής πραγματικότητας του βρετανικού μπάσκετ. Η θέση της εθνικής ομάδας της Μεγάλης Βρετανίας στην κατάταξη της FIBA υπολείπεται σημαντικά των δυνατοτήτων της, ενώ το κορυφαίο εγχώριο πρωτάθλημα έχει, επί σχεδόν δύο δεκαετίες, περιορισμένη έως ανύπαρκτη παρουσία στη ευρωπαϊκή αγωνιστική σκηνή.
Ο σεβασμός προς την κουλτούρα και την παράδοση αποτελεί θεμελιώδη αξία. Ωστόσο, η ουσιαστική πρόοδος προϋποθέτει τη διάθεση για αλλαγή. Αυτό προϋποθέτει τη ρήξη με παγιωμένες νοοτροπίες και πολιτισμικά στερεότυπα που διαχρονικά έχουν αναστείλει την ανάπτυξη του αθλήματος και το έχουν εμποδίσει να αξιοποιήσει πλήρως τη δυναμική του».
Είναι πιθανό η διεθνής επέκταση μέσω του NBA Europe να ευνοήσει μια επιφανειακή ανάπτυξη, εις βάρος της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας σε επίπεδο βάσης και συλλόγων στη Μεγάλη Βρετανία;
«Η απάντηση είναι καταφατική. Καμία διοργάνωση δεν δύναται να υποκαταστήσει τις αναγκαίες υποδομές, την ποιοτική δουλειά στην προπόνηση και τις σαφώς διακριτές φάσεις ανάπτυξης για τους νέους αθλητές. Η βιώσιμη ανάπτυξη εξακολουθεί να προϋποθέτει τη συστηματική, λιγότερο προβεβλημένη αλλά απολύτως απαραίτητη εργασία. Το NBA το αναγνωρίζει αυτό, όπως αποδεικνύεται από τα προγράμματά του που εστιάζουν στην προπονητική και στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Το αναγνωρίζω και εγώ. Το αναγνωρίζει και η Super League Basketball. Στόχος μας είναι η επένδυση στην ανάπτυξη του αθλήματος από τη βάση. Ωστόσο, προαπαιτείται η κατάλληλη κρατική στήριξη, καθώς σημαντικοί πόροι είτε έχουν αποσυρθεί από το σύστημα είτε παραμένουν εγκλωβισμένοι εντός αυτού.
Παράλληλα, είναι συχνά δύσκολο να δημιουργηθούν οι σωστές συνεργασίες με ακαδημίες και άλλους φορείς. Όπως επισημάνθηκε και προηγουμένως, το βρετανικό μπάσκετ φέρει ένα βαρύ ιστορικό φορτίο, στο οποίο αρκετοί εξακολουθούν να προσκολλώνται. Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμη πιο επίκαιρη την επισήμανση της FIBA σχετικά με τον καθοριστικό ρόλο της ανάπτυξης από τη βάση ως θεμέλιο κάθε ουσιαστικής και διατηρήσιμης προόδου».
Το Μέλλον του Μπάσκετ στο Ηνωμένο Βασίλειο
Χρειάζεται το βρετανικό μπάσκετ μια «έκρηξη» επιτυχίας προκειμένου να κάνει το επόμενο βήμα ή απλώς υπομονή και συνέπεια;
«Οι επιτυχίες προκύπτουν συχνότερα από σταθερή και μεθοδική προσπάθεια. Αυτό που παρουσιάζεται ως ξαφνική επιτυχία συνήθως βασίζεται σε χρόνια συστηματικής προσπάθειας. Και εμείς κάνουμε αυτήν τη δουλειά».
Η κυριαρχία της Premier League συνιστά ανώτατο όριο σύγκρισης ή απλώς ένα σημείο αναφοράς για περαιτέρω ανάπτυξη;
«Ένα σημείο αναφοράς. Δείχνει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν η σωστή διαχείριση, το κεφάλαιο και η κουλτούρα συγκλίνουν με συνέπεια στον χρόνο. Το μπάσκετ μπορεί, μια μέρα, να σταθεί στο ίδιο επίπεδο με το ποδόσφαιρο».
Ποια είναι η άβολη αλήθεια για το βρετανικό μπάσκετ που λίγοι τολμούν να εκφράσουν δημόσια;
«Υπάρχουν πολλές, και η απάντηση εξαρτάται από το ποιον θα ρωτήσεις. Το μπάσκετ κατατάσσεται ως το δεύτερο πιο δημοφιλές άθλημα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μια πρόσφατη μελέτη της E&Y ανέδειξε ότι είναι, παράλληλα, ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα αθλήματα στη χώρα. Και όμως: το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει την έκτη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως αλλά εξακολουθεί να δυσκολεύεται να συγκεντρώσει αρκετό ταλέντο ώστε να καλύψει τις υποχρεωτικές θέσεις στα ρόστερ των ομάδων Ανδρών και Γυναικών της Super League Basketball.
Καθώς ο αριθμός των franchises αυξάνεται, αυτή η πίεση θα ενταθεί περαιτέρω. Η λύση απαιτεί επενδύσεις σε υποδομές, προπονητές και ακαδημίες. Και πρόκειται για μια διαδικασία που θα χρειαστεί δεκαετή, συνεχή στήριξη. Ταυτόχρονα, αυτή η προσπάθεια πρέπει να στηριχθεί σε ουσιαστική συνεργασία, με καταρτισμένους φορείς στο τραπέζι, ενώ η κυβέρνηση θα πρέπει να παρέχει ισχυρή υποστήριξη και καθοδήγηση στην SLB και στο NBA».
Σε δέκα χρόνια, πώς θα μοιάζει η ουσιαστική επιτυχία για το βρετανικό μπάσκετ;
«Με συλλόγους σταθερούς και οργανωμένους, με γεμάτες και σύγχρονες αρένες, με σαφείς και διακριτές διαδρομές που θα οδηγούν από τα playgrounds στο επαγγελματικό επίπεδο. Και με τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς αγώνες να αποτελεί κανόνα και όχι εξαίρεση. Με περισσότερες υποδομές που θα επιτρέπουν στα παιδιά να παίζουν σε εσωτερικούς χώρους και με προπονητές υψηλού επιπέδου που θα τα καθοδηγούν στην ανάπτυξη και την εξέλιξή τους.
Μια νέα γενιά επαγγελματιών του μπάσκετ, ικανή να ανεβάσει το Ηνωμένο Βασίλειο σε ένα νέο επίπεδο στη διεθνή σκηνή, αποτελώντας σημείο αναφοράς για το μέλλον του αθλήματος».