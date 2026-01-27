Το Μάντσεστερ συνιστά παγκόσμιο σημείο αναφοράς στον χώρο του ποδοσφαίρου. Τι σημαίνει, όμως, στην πράξη η λειτουργία και η στρατηγική ανάπτυξη μιας ομάδας μπάσκετ σε μια πόλη όπου δεσπόζουν η Γιουνάιτεντ και η Σίτι;

«Η παρουσία σε μια πόλη με ισχυρή αθλητική παράδοση, όπως το Μάνστεστερ, αποτελεί ουσιαστικό πλεονέκτημα. Σημαίνει ότι δραστηριοποιείσαι σε ένα περιβάλλον όπου ο αθλητισμός έχει βαθιά αξία για την κοινωνία και αυτό συνιστά πραγματικό προνόμιο. Η Γιουνάιτεντ και η Σίτι δεν κυριαρχούν απλώς στο ποδόσφαιρο, αλλά διαμορφώνουν ένα κοινό με αθλητική παιδεία, που εκτιμά τις ποιοτικές αθλητικές εμπειρίες.

Το αθλητικό οικοσύστημα εδώ είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένο. Ενδεικτικά, το MCR Active και το έργο που υλοποιούν ο Γιάρβ Άμπας, η Ιβόν Ο’Μάλεϊ και οι συνεργάτες τους καλύπτουν δεκάδες αθλήματα. Σε ολόκληρη την πόλη λειτουργούν προπονητικά κέντρα υψηλών επιδόσεων για διάφορα σπορ όπως το ράγκμπι, η κολύμβηση, η ποδηλασία, τα Παραολυμπιακά αθλήματα, το κρίκετ και το αμερικανικό ποδόσφαιρο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους Μάνσεστερ Τάιτανς, που κατέκτησαν το εθνικό πρωτάθλημα.

Παράλληλα, το Μάντσεστερ φιλοξενεί σημαντικούς εθνικούς και διεθνείς αθλητικούς φορείς, όπως την Εθνική ομάδα μπάσκετ Γυναικών της Μεγάλης Βρετανίας, την Aquatics GB, την Ολυμπιακή ομάδα ποδηλασίας και το Εθνικό Κέντρο σκουός. Η Γιουνάιτεντ και η Σίτι θέτουν αναμφίβολα πολύ υψηλά στάνταρ. Ωστόσο, το ίδιο ισχύει και για την πόλη συνολικά. Προτιμούμε ξεκάθαρα να αναπτύσσουμε έναν μπασκετικό οργανισμό σε μια περιοχή που ενδιαφέρεται ουσιαστικά και με πάθος για τον αθλητισμό, παρά σε ένα περιβάλλον όπου ο αθλητισμός έχει δευτερεύοντα ρόλο. Για τον λόγο αυτό, εγώ και η οικογένεια Σέργουντ επιλέξαμε συνειδητά το Μάντσεστερ».

Σε μια πόλη όπως το Μάνστεστερ όπου το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς άθλημα, αλλά πολιτιστικό φαινόμενο, το μπάσκετ πρέπει να ορίσει την ταυτότητά του σε αντιδιαστολή ή παράλληλα με αυτό;

«Η αντιπαράθεση δεν λειτουργεί και δεν είναι απαραίτητη. Το ποδόσφαιρο αποτελεί κομμάτι της ταυτότητας του Μάντσεστερ, και το μπάσκετ δεν χρειάζεται να συγκρουστεί με αυτήν για να ανήκει εδώ. Προσφέρουμε κάτι διαφορετικό, ταχύτερο, πιο οικείο και φιλικό για οικογένειες. Όταν γίνεται σωστά, οι άνθρωποι δεν βλέπουν το μπάσκετ ως εναλλακτική του ποδοσφαίρου. Το επιλέγουν ως συμπλήρωμά του. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που επιλέγεις να υποστηρίξεις, ενώ το ποδόσφαιρο δεν συνιστά επιλογή. Γεννιέσαι μέσα του και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της οικογενειακής και κοινωνικής σου ταυτότητας».

Θεωρείτε ότι το μπάσκετ στο Μάντσεστερ παλεύει για να κερδίσει την προσοχή ή για να ξεπεράσει την αδιαφορία; Και ποια από τις δύο μάχες είναι πιο δύσκολη;

«Η απάντηση είναι και τα δύο. Η επαγγελματική ομάδα μπάσκετ είχε υποβαθμιστεί σε επίπεδο διοίκησης και επενδύσεων για πολλά χρόνια. Έχουν περάσει πάνω από είκοσι χρόνια από την χρυσή εποχή, στα τέλη των 90s, όταν προσέλκυε χιλιάδες φιλάθλους και την καθοδηγούσε ο Νικ Νερς, ο νυν κόουτς των Φιλαδέλφεια Σίξερς. Η προσοχή δύσκολα κερδίζεται, και στο Μάντσεστερ υπάρχουν πολλοί λόγοι που την δικαιολογούν.

Το ενθαρρυντικό είναι ότι, μόλις οι άνθρωποι παρακολουθήσουν έναν αγώνα, η αδιαφορία εξαφανίζεται γρήγορα. Το μπάσκετ αποτελεί ένα ισχυρό προϊόν ζωντανής εμπειρίας. Έχουμε επίσης εργαστεί συστηματικά για τη βελτίωση της εμπειρίας εκτός παρκέ, με νέους προμηθευτές εστίασης, δραστηριότητες για παιδιά, ψυχαγωγία κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου και άλλες υπηρεσίες. Η πραγματική πρόκληση παραμένει να φέρουμε τους ανθρώπους να ζήσουν για πρώτη φορά έναν αγώνα μπάσκετ».

Θα τα κατάφερνε η Manchester Basketball ευκολότερα σε μια πόλη χωρίς δύο παγκόσμιες ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις, ή μήπως η παρουσία της Γιουνάιτεντ και της Σίτι, αντιφατικά, λειτουργεί υπέρ του οργανισμού;

«Είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς με βεβαιότητα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η πόλη έχει υψηλές απαιτήσεις από τις ομάδες της, και εμείς θέτουμε υψηλούς στόχους για τη Manchester Basketball. Στη μόλις δεύτερη σεζόν μας, συμμετείχαμε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια (σ.σ. στην ENBL, στην οποία συμμετέχει επίσης ο Ηρακλής). Στοχεύουμε όχι μόνο στην εγχώρια επιτυχία, αλλά και σε διεθνή διάκριση».

Πώς μπορεί να οριστεί η επιτυχία σε μια πόλη όπου η αθλητική καταξίωση μετριέται παραδοσιακά σε κατακτήσεις Champions League και σε παγκόσμια απήχηση φιλάθλων;

«Η δημιουργία αυτού του οργανισμού ξεκίνησε στα τέλη Αυγούστου του 2024, μόλις τέσσερις εβδομάδες πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. Δεν υπήρχε όνομα, δεν υπήρχε ρόστερ, δεν υπήρχε προπονητικό επιτελείο. Ο μοναδικός εργαζόμενος ήταν ο Ντομινίκ Άλεν, στον οποίο προστέθηκε λίγο αργότερα ο Πιτ Σίμονς. Σε εκείνη τη φάση, η έννοια της επιτυχίας ήταν απολύτως στοιχειώδης: να καταφέρουμε απλώς να παρουσιάσουμε μια λειτουργική ομάδα και να ξεκινήσει κανονικά η σεζόν. Οι δύο τους ανταποκρίθηκαν με τρόπο εξαιρετικό, μέσα σε συνθήκες έντονης πίεσης και ακραίου φόρτου εργασίας, μια εμπειρία που, ιδανικά, δεν θα χρειαστεί να επαναληφθεί.

Σε βάθος χρόνου, η επιτυχία για εμάς αποκτά διαφορετικό περιεχόμενο. Σημαίνει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, την επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα και την επανατοποθέτηση της Manchester Basketball στον αθλητικό χάρτη της πόλης, του Ηνωμένου Βασιλείου και, ευρύτερα, του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ένα συγκεκριμένο και μετρήσιμο παράδειγμα αυτής της πορείας είναι η επιστροφή μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από είκοσι χρόνια. Το γεγονός αυτό έχει βαρύνουσα σημασία. Ασφαλώς, ο στόχος της κατάκτησης τίτλων παραμένει υπαρκτός, όμως πέρα από τα τρόπαια, η ευρωπαϊκή παρουσία λειτουργεί ως σαφής ένδειξη σταθερότητας, αξιοπιστίας και πρόθεσης για επενδύσεις και πρόοδο. Υποδηλώνει ότι ο οργανισμός περνά σε μια νέα φάση ωρίμανσης και εξωστρέφειας.

Άλλωστε, η ιστορία της πόλης αποδεικνύει ότι το Μάντσεστερ έχει τη δυναμική να στηρίξει το μπάσκετ σε μεγάλη κλίμακα. Σε προηγούμενες περιόδους, αγώνες της πόλης προσέλκυσαν περισσότερους από 10.000 θεατές, σε εποχές όπου προπονητές όπως ο Νικ Νερς και ο Κρις Φιντς δραστηριοποιούνταν στη λίγκα. Το ενδιαφέρον και οι προοπτικές δεν αποτελούν θεωρητική υπόθεση. Είναι ήδη καταγεγραμμένη πραγματικότητα».

Σας ανησυχεί το ότι το βρετανικό μπάσκετ κρίνεται με κριτήρια του ποδοσφαίρου, που απλώς δεν ταιριάζουν σε αυτό;

«Αυτό είναι ένα από τα τελευταία πράγματα που με ανησυχούν. Το ποδόσφαιρο έχει τη δική του μοναδική οικονομία, ιστορία και υποδομή. Το μπάσκετ δεν πρέπει να συγκρίνεται με τα πρότυπα της Premier League. Πρέπει να αξιολογείται με βάση τα δικά του δεδομένα: σωστή διοίκηση, βιωσιμότητα, ανάπτυξη και σύνδεση με τις νεότερες γενιές. Όταν αυτά λειτουργούν όπως πρέπει, η επιτυχία έρχεται φυσιολογικά».

Ποιο είναι το μεγαλύτερο λανθασμένο στερεότυπο που έχουν οι οπαδοί του ποδοσφαίρου για το βρετανικό μπάσκετ; Και ποια είναι η πιο διαδεδομένη παρανόηση που έχουν οι άνθρωποι του μπάσκετ για το Μάντσεστερ;

«Δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματός τους. Ίσως το πιο κοινό είναι ότι δεν αντιλαμβάνονται πως το μπάσκετ αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή αθλήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και διαθέτει πολύ ισχυρή απήχηση σε νεαρό και πολυπολιτισμικό κοινό. Κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι το Μάντσεστερ είναι πολύ ποδοσφαιρικό για να στηρίξει οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Στην πράξη, όμως, η πόλη είναι μία από τις πλέον αθλητικά καταρτισμένες της Ευρώπης. Όταν το προϊόν είναι καλό, η πόλη ανταποκρίνεται άμεσα».